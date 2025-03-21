Kuzey Kore Yeni Uçaksavar Füze Sistemini Test Etti

Kuzey Kore, yeni uçaksavar füze sisteminin test atışını gerçekleştirdi. Test, Kim Jong-un'un katılımıyla yapıldı.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 12:58
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 12:58
Kuzey Kore Yeni Uçaksavar Füze Sistemini Test Etti

Kuzey Kore, Yeni Uçaksavar Füze Sistemini Test Etti

Kuzey Kore, yeni uçaksavar füze sisteminin performansını değerlendirmek amacıyla test atışı gerçekleştirdi. Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) tarafından yayımlanan habere göre, test atışı ülkenin lideri Kim Jong-un tarafından yerinde takip edildi.

Fabrikada tam ölçekli üretime geçen yeni sistemin, test sonrasında "etkili ve son derece güvenilir" olduğunu gösterdiği belirtildi. Kim, Kuzey Kore ordusunun "başka bir büyük silah savunma sistemiyle donatılacağını" ifade ederek, araştırma grubuna teşekkür etti.

Testin Zamanlaması

Bu test atışının, Seul ve Washington arasında yapılan "Özgürlük Kalkanı 2025" tatbikatının son gününe denk gelmesi dikkat çekti. ABD ve Güney Kore 10 Mart'ta başladıkları tatbikatta, Kuzey Kore'nin "askeri tehditlerine" karşı hazırlık yapmak amacıyla çeşitli operasyonlar gerçekleştiriyor.

Kuzey Kore, tatbikatı "tehlikeli bir kışkırtıcı eylem" olarak değerlendirerek, kınadı. Tatbikatın 21 Mart'a kadar sürmesi planlanırken, Güney Kore'nin yaklaşık 19 bin askerle katıldığı belirtiliyor. İki ülke orduları, tatbikat kapsamında toplamda 16 büyük ölçekli saha faaliyeti düzenlemeyi hedefliyor.

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