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Kuzey Koreli Asker Sınırı Geçerek Güney Kore'ye Kaçtı

Bir Kuzey Koreli asker, Askerden Arındırılmış Bölgeyi geçerek Güney Kore'ye sığınma talebinde bulundu.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 12:13
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 12:13
Kuzey Koreli Asker Sınırı Geçerek Güney Kore'ye Kaçtı

Kuzey Koreli Askerin Güney'e Kaçışı

Güney Kore, Kuzey Kore'den gelen bir askerin Askerden Arındırılmış Bölgeyi (DMZ) geçerek Güney Kore'ye sığındığını duyurdu.

Askerin Kaçışı ve Alınan Önlemler

Yonhap ajansının aktardığına göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS) tarafından yapılan resmi açıklamada, çavuş rütbesine sahip bir Kuzey Koreli askerin, doğu kıyısındaki Donghae yolu üzerinden Güney'e geçtiği bilgisi verildi.

Ayrıca, Kuzey Koreli askerin Güney'e geçişiyle ilgili detaylı bir soruşturmanın başlatıldığı ifade edildi ancak asker hakkında daha fazla ayrıntı paylaşılmadı.

Kaçışların Artışı

Resmi verilere göre, 2023 yılı içerisinde yaklaşık 190 Kuzey Koreli kişi, çeşitli nedenlerle Güney Kore'ye kaçmayı başardı.

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