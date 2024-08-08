Kuzey Koreli Bir Birey Han Nehri'ni Aşarak Güney Kore'ye Kaçtı

Kuzey Kore'den Güney Kore'ye Kaçış
Güney Kore yönetimi, Kuzey Kore'den gelen bir bireyin başkent Seul'un batısındaki Han Nehri'ni aşarak Güney Kore'ye kaçtığını duyurdu. Olay, Yonhap haber ajansının güvenilir kaynaklara dayandırdığı bilgilerle gündeme geldi.
Kaçış Detayları
Henüz kimliği açıklanmayan Kuzey Koreli, Han Nehri'ni geçtikten sonra Gyodong Adası Güney Kore Savunma Bakanı Shin Won-sik, olayla ilgili bir soruşturma başlatıldığını belirtti. Resmi veriler, bu yıl içinde yaklaşık 190 Kuzey Korelinin Güney Kore'ye geçiş yaptığını ortaya koyuyor.
Soruşturma Başlatıldı
Güney Kore Savunma Bakanı Shin Won-sik, olayla ilgili bir soruşturma başlatıldığını belirtti. Resmi veriler, bu yıl içinde yaklaşık 190 Kuzey Korelinin Güney Kore'ye geçiş yaptığını ortaya koyuyor.