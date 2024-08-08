Kuzey Koreli Bir Birey Han Nehri'ni Aşarak Güney Kore'ye Kaçtı

Kuzey Kore'den Güney Kore'ye Kaçış

Güney Kore yönetimi, Kuzey Kore'den gelen bir bireyin başkent Seul'un batısındaki Han Nehri'ni aşarak Güney Kore'ye kaçtığını duyurdu. Olay, Yonhap haber ajansının güvenilir kaynaklara dayandırdığı bilgilerle gündeme geldi.

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