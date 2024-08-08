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Kuzey Koreli Bir Birey Han Nehri'ni Aşarak Güney Kore'ye Kaçtı

Kuzey Koreli bir kişi, Han Nehri'ni geçerek Güney Kore'ye kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 12:48
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 12:48
Kuzey Koreli Bir Birey Han Nehri'ni Aşarak Güney Kore'ye Kaçtı

Kuzey Kore'den Güney Kore'ye Kaçış

Güney Kore yönetimi, Kuzey Kore'den gelen bir bireyin başkent Seul'un batısındaki Han Nehri'ni aşarak Güney Kore'ye kaçtığını duyurdu. Olay, Yonhap haber ajansının güvenilir kaynaklara dayandırdığı bilgilerle gündeme geldi.

Kaçış Detayları

Henüz kimliği açıklanmayan Kuzey Koreli, Han Nehri'ni geçtikten sonra Gyodong Adası

Soruşturma Başlatıldı

Güney Kore Savunma Bakanı Shin Won-sik, olayla ilgili bir soruşturma başlatıldığını belirtti. Resmi veriler, bu yıl içinde yaklaşık 190 Kuzey Korelinin Güney Kore'ye geçiş yaptığını ortaya koyuyor.

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