DOLAR
34,3 0,08%
EURO
37,16 0,08%
ALTIN
3.018,13 0,01%
BITCOIN
2.387.835,42 -0,63%

Kuzey Koreli Eski Diplomat: Pyongyang Rusya'ya Asker Desteğiyle Kumar Oynuyor

Kuzey Kore'den kaçan eski diplomat, Pyongyang'ın Rusya'ya asker desteği vermesinin yüksek risk taşıdığını ifade etti.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 13:47
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 13:47
Kuzey Koreli Eski Diplomat: Pyongyang Rusya'ya Asker Desteğiyle Kumar Oynuyor

Kuzey Kore'nin Asker Desteği Eleştirildi

Kuzey Kore'den kaçan eski üst düzey diplomat, Pyongyang rejiminin, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına destek vererek riskli bir kumar oynadığını belirtti. Ri Il Gyu, Tokyo merkezli Kyodo ajansına yaptığı açıklamada, bölgeye gönderilen Kuzey Kore askerlerinin savaş deneyimi kazanarak cesaretle savaşa katılacaklarını düşündüklerini ifade etti.

Uluslararası Hukuka Aykırılık

Ri, Kuzey Kore askerlerinin Rusya'ya destek vermek üzere bölgeye konuşlandırılmasının, uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı. Hem Moskova hem de Pyongyang yönetimlerinin, böyle bir durumu açıkça doğrulamaktan kaçındığını söyledi.

Nükleer Silah Programı ve Ekonomik Yaptırımlar

Ri, Kuzey Kore'nin nükleer silah programının başlangıçta halk tarafından desteklendiğini ancak bunun ülkedeki yaşam standartlarına olumlu bir katkı sağlamadığını belirtti. Halk, uluslararası yaptırımların geçimlerini zorlaştırdığını anladığını ve nükleer silahların artık hoş karşılanmadığını ifade etti.

Kim Jong-un'un Karakteristik Yaklaşımı

Kuzey Kore liderinin nükleer silah programından vazgeçmeyeceği iddiasında bulunan Ri, Japonya'dan gelecek ekonomik yardımlara ilgilerinin devam ettiğini kaydetti. Ri, ABD'nin 5 Kasım seçimlerinde Donald Trump'ın zafer kazanması durumunda, Kim'in ABD ile diyalog kurma yoluna gidebileceğini de sözlerine ekledi.

Diplomat Tecrübesi ve Kaçışı

Ri, 52 yaşında ve Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi'ne bağlı bir düşünce kuruluşunda çalışmaktadır. 2016 yılında Kuzey Kore'den Güney Kore'ye kaçan ikinci en üst düzey diplomat olarak biliniyor.

Kuzey Kore'nin Rusya ile İlişkileri

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore'ye yaptığı resmi ziyarette iki ülke arasında stratejik ortaklık anlaşması imzalamıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Kuzey Kore askerlerini muharebe bölgelerine konuşlandırmayı planladığını açıklamıştı. ABD, Rusya'da yaklaşık 10 bin Kuzey Kore askerinin bulunduğunu ve bunların çoğunun Ukrayna sınırına yakın bir bölgede konuşlandığını bildirdi.

İLGİLİ HABERLER

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi

Milyonları ilgilendiriyor! O tarihi kaçıranlara ceza yağıyor

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

KPSS’den 60 alanlar memur olma kapısı! İstediğiniz kuruma başvurun hemen alacaklar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Edirne Gastronomi Festivali'nde Tava Ciğeri Coşkusu
2
Hizbullah'tan Tel Aviv'e Füze Saldırısı
3
Şanlıurfa'da Aileler Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü
4
Batı Trakya Türkleri Doğaya Yeniden Hayat Veriyor
5
Tunç, Zonguldak'ta Yeni Anayasa ve Demokrasi Vurgusu Yaptı
6
Tekirdağ'da Makine İmalatçıları Birliği Toplantısı
7
IKBY Başbakanı Barzani'den Savaşlar Hakkında Açıklama

Yüzleri güldürecek destek! IBAN’a bakan kazanacak

Ehliyeti olanlar dikkat! 15 TL yerine 1.220 TL ödeyebilirsiniz

Yapay zeka kullananlar dikkat! 30 güne vergi ödemesi geliyor

KPSS’den 60 alanlar memur olma kapısı! İstediğiniz kuruma başvurun hemen alacaklar

Herkes zam beklerken maaşlar düşecek! Yüzde 10 maaş kesilecek

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

Mevduatı olan dikkat! Gece Resmi Gazete'de artış onaylandı

Milyonları ilgilendiriyor! O tarihi kaçıranlara ceza yağıyor

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi