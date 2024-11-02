Kuzey Koreli Eski Diplomat: Pyongyang Rusya'ya Asker Desteğiyle Kumar Oynuyor

Kuzey Kore'nin Asker Desteği Eleştirildi

Kuzey Kore'den kaçan eski üst düzey diplomat, Pyongyang rejiminin, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına destek vererek riskli bir kumar oynadığını belirtti. Ri Il Gyu, Tokyo merkezli Kyodo ajansına yaptığı açıklamada, bölgeye gönderilen Kuzey Kore askerlerinin savaş deneyimi kazanarak cesaretle savaşa katılacaklarını düşündüklerini ifade etti.

Uluslararası Hukuka Aykırılık

Ri, Kuzey Kore askerlerinin Rusya'ya destek vermek üzere bölgeye konuşlandırılmasının, uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı. Hem Moskova hem de Pyongyang yönetimlerinin, böyle bir durumu açıkça doğrulamaktan kaçındığını söyledi.

Nükleer Silah Programı ve Ekonomik Yaptırımlar

Ri, Kuzey Kore'nin nükleer silah programının başlangıçta halk tarafından desteklendiğini ancak bunun ülkedeki yaşam standartlarına olumlu bir katkı sağlamadığını belirtti. Halk, uluslararası yaptırımların geçimlerini zorlaştırdığını anladığını ve nükleer silahların artık hoş karşılanmadığını ifade etti.

Kim Jong-un'un Karakteristik Yaklaşımı

Kuzey Kore liderinin nükleer silah programından vazgeçmeyeceği iddiasında bulunan Ri, Japonya'dan gelecek ekonomik yardımlara ilgilerinin devam ettiğini kaydetti. Ri, ABD'nin 5 Kasım seçimlerinde Donald Trump'ın zafer kazanması durumunda, Kim'in ABD ile diyalog kurma yoluna gidebileceğini de sözlerine ekledi.

Diplomat Tecrübesi ve Kaçışı

Ri, 52 yaşında ve Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi'ne bağlı bir düşünce kuruluşunda çalışmaktadır. 2016 yılında Kuzey Kore'den Güney Kore'ye kaçan ikinci en üst düzey diplomat olarak biliniyor.

Kuzey Kore'nin Rusya ile İlişkileri

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore'ye yaptığı resmi ziyarette iki ülke arasında stratejik ortaklık anlaşması imzalamıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Kuzey Kore askerlerini muharebe bölgelerine konuşlandırmayı planladığını açıklamıştı. ABD, Rusya'da yaklaşık 10 bin Kuzey Kore askerinin bulunduğunu ve bunların çoğunun Ukrayna sınırına yakın bir bölgede konuşlandığını bildirdi.