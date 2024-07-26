Kuzey Koreli Hackerlere Nihai Saldırı: Küresel Savunma Sistemlerine Tehdit

Kuzey Koreli Hackerların Küresel Cyber Saldırıları

ABD, Birleşik Krallık ve Güney Kore, Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının yalnızca askeri işlevlere yönelik verileri çalmak için dünya çapındaki savunma ve mühendislik şirketlerinin sistemlerine sızdığını duyurdu.

Ortak Açıklama ve Hedefler

Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA), Birleşik Krallık Ulusal Siber Güvenlik Merkezi (NCSC) ve Güney Kore Ulusal İstihbarat Teşkilatı (NIS) tarafından yapılan açıklamada, bu korsanların adı "Andariel ya da APT45" olarak geçmekte ve özellikle tank, denizaltı, savaş uçağı, füze ve radar sistemleri üreten firmaları hedef olarak seçtikleri belirtilmektedir.

Uluslararası Hedefler ve Fidye Yazılımı Operasyonları

Kuzey Koreli hackerların yalnızca Asya ile sınırlı kalmayıp, Japonya ve Hindistan'daki çeşitli sektörleri de hedef aldığı vurgulandı. Açıklamada, Andariel'in bazı ABD merkezli sağlık kuruluşlarına karşı fidye yazılımı operasyonları düzenleyerek bu faaliyetlerini finanse ettiği kaydedildi.

Ödül Teklifi ve İddianame

ABD Adalet Bakanlığı, Andariel üyesi Rim Jong-hyok hakkında bir iddianame yayımlayarak, söz konusu hackerın ABD merkezli hastanelerin yazılımlarını hackleyerek bu süreçten elde ettiği fidye gelirleri ile devlet kurumlarına yönelik saldırılar düzenlediğini öne sürdü. Rim’in, iki ABD Hava Kuvvetleri üssü, NASA ve Asya'daki bazı kuruluşlara yönelik agresif eylemleri rapor edildi.

Büyük Ödül İçin Çağrı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rim’in kimliği veya yeri hakkında bilgi sağlayanlara 10 milyon dolara kadar ödül teklif etti. Bu durum, Kuzey Koreli hackerların uluslararası güvenliği tehdit eden bir unsur olarak algılandığını kanıtlar nitelikte.

Birleşmiş Milletler Raporu

Birleşmiş Milletler, 2023'ün başlarında Kuzey Kore'nin dijital para hırsızlıklarının arttığını belirten bir rapor yayınladı. Uluslararası izleyiciler, bu çalınan fonların, Kuzey Kore'nin yaptırımlara rağmen devam eden nükleer ve füze programlarına yönlendirildiğini ifade ediyor.