Kuzey Makedonya Başbakanı Mickoski, Türkiye ile İşbirliğini Vurguladı

Başbakan Mickoski, Türkiye'nin ekonomik dostları arasında yer aldığını belirterek, işbirliğini pekiştirmek gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 28.02.2025 18:52
Güncelleme Tarihi: 28.02.2025 18:52
Kuzey Makedonya Başbakanı Mickoski, Türkiye ile İşbirliğini Vurguladı

Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenledikleri ortak basın toplantısında Türkiye'nin iki ülke arasındaki önemi üzerine önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye, Makedonya İçin Ekonomik Bir Dost

Başbakan Mickoski, Türkiye’yi ilk kez ziyaret ettiğini belirterek, bu durumun kendisi için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin, Türkiye ve Kuzey Makedonya arasındaki stratejik işbirliğini pekiştirdiğini vurguladı. Mickoski, "Türkiye bizim en önemli ekonomik ve ticari dostumuzdur. Diğer açıdan çok güçlü bir devlettir," şeklinde konuştu.

Gaz İşbirliği ve Yatırımlar

Başbakan, Türkiye’nin Kuzey Makedonya'daki yatırımlarına büyük önem verdiğini belirterek, "Çok büyük bir Türk şirketiyle gaz alanında bir milyar dolara varan bir işbirliği yapıyoruz. Bunu vurgulamak istiyorum," dedi.

Eğitim ve Kültürel İşbirliği

Mickoski, iki ülkenin eğitim, kültür ve güvenlik alanlarında da işbirliği içinde olduğunu belirtti. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Mekanizması'nın bu alandaki önemini vurgulayan Mickoski, işbirliklerinin sadece iki ülke için değil tüm bölge için kritik bir adım olduğunu ifade etti.

Türk ve Makedon Topluluklarının Önemi

Mickoski, iki ülke ilişkilerinin "çok iyi" olduğunu belirterek, "Bizde yaşayan Türkler çok önemlidir. Çünkü onlar bu işbirliğinin temelini teşkil etmektedirler. Türkiye'de yaşayan Makedonlar da bizim için çok önemlidir," dedi.

Gelecek Vizyonu

Son olarak, Mickoski, "Erdoğan benim dostumdur. İki ülke arasındaki mevcut işbirliklerinin devam edeceğine inanıyorum," diyerek, gelecekteki işbirliğinin güçlü bir şekilde süreceğinin altını çizdi.

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