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Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Davkova, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u Ağırladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Davkova ile önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 21:11
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 21:25
Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Davkova, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u Ağırladı

Kurtulmuş ve Davkova Arasında Verimli Görüşme

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Üsküp'te Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska Davkova tarafından kabul edildi. Görüşme, Cumhurbaşkanlığı binasında gerçekleşti.

Türkçe Eğitim Bayramı ve İki Ülke Arasındaki İlişkiler

Kurtulmuş, 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı nedeniyle gerçekleştirdiği ziyaretin önemine değinerek, Davkova'ya kendisine ve heyetine gösterilen ev sahipliği için teşekkür etti. Kurtulmuş, bu bayrama son zamanlarda gerçekleştirilen üst düzey katılımların bir gelenek haline gelmesini umduklarını belirtti.

Kültürel ve Ekonomik İlişkilerin Güçlenmesi

TBMM Başkanı, Türkiye ile Kuzey Makedonya arasında köklü ve tarihi ilişkilerin bulunduğunu ifade ederek, bu ilişkilerin sürekli gelişmesini görmekten memnuniyet duyduğunu vurguladı. Ayrıca, Kuzey Makedonya’da yaşayan Türk toplumu ve Türkiye’deki Kuzey Makedonya kökenli vatandaşların iki ülke arasında önemli bir köprü görevini üstlendiğini söyledi.

İşbirliğinin Güçlenmesi ve Barış Vurgusu

Kurtulmuş, savunma sanayi, eğitim, ekonomi ve turizm gibi alanlarda ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik temennisini ifade etti. Türkiye'nin kültürel kurumları aracılığıyla Kuzey Makedonya'nın kalkınmasına destek vermeyi sürdüreceğini belirtti. Ayrıca, Balkanlar’da güven ve istikrarın sürmesinin Türkiye’nin temel arzusu olduğunu, farklılıkların müzakereler yoluyla çözülmesinin herkesin yararına olacağına dikkat çekti.

Gelecek İçin Umut Verici Mesajlar

Kurtulmuş, hükümetler arasında var olan güçlü işbirliğinin parlamentolar arasında da devam etmesini istedi. Türkiye-Kuzey Makedonya ilişkilerinin gelecekte çok daha güçlü olacağına inandığını sözlerine ekledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (sağ 5), resmi ziyaret gerçekleştirdiği Üsküp'te, Kuzey Makedonya...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (sağ 5), resmi ziyaret gerçekleştirdiği Üsküp'te, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska Davkova (sol 4) tarafından kabul edildi. Heyette, AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu (sağ 6), Türkiye-Kuzey Makedonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç (sağ 7), AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu (sağ 3), AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı (sağ 8), Türkiye-Kuzey Makedonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanvekili CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu (sağ 2), MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu (sağda) ve Saadet Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Bilici (sağ 4) de yer aldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (sağ 5), resmi ziyaret gerçekleştirdiği Üsküp'te, Kuzey Makedonya...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (sağ 5), resmi ziyaret gerçekleştirdiği Üsküp'te, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska Davkova (sol 4) tarafından kabul edildi. Heyette, AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu (sağ 6), Türkiye-Kuzey Makedonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç (sağ 7), AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu (sağ 3), AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı (sağ 8), Türkiye-Kuzey Makedonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanvekili CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu (sağ 2), MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu (sağda) ve Saadet Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Bilici (sağ 4) de yer aldı.

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