Kuzey Makedonya’da 15 Temmuz Paneli Düzenlendi

Kuzey Makedonya’da FETÖ’ye Karşı Anma Paneli

Kuzey Makedonya’nın kuzeybatısında yer alan Gostivar şehrinde, "15 Temmuz Gecesi Emperyalizmin Aparatı FETÖ'nün Hain Darbe Girişiminde Yaşananlar" konulu bir panel düzenlendi.

Panel, Türkiye’nin Üsküp Büyükelçiliği destekleriyle, 15 Temmuz Derneği, Yunus Emre Enstitüsü (YEE), TİKA ve Türkiye Maarif Vakfı ile Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) işbirliğiyle Abdülhakim Hikmet Doğan Eğitim Kültür ve Sanat Merkezinde (ADEKSAM) gerçekleştirildi. Programa, büyükelçilik temsilcileri ve yerel davetlilerin yanı sıra Gostivar Müftüsü Sabahudin Zendeli de katıldı.

Programın Açılışı ve Açıklamalar

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, Kur’an-ı Kerim tilaveti sonrasında darbe gecesine dair video gösterimi yapıldı.

Panelin açılış konuşmasını gerçekleştiren MATÜSİTEB Başkanı Tahsin İbrahim, bu tür acı olayların bir daha yaşanmaması için bir araya geldiklerini belirtti. İbrahim, FETÖ’nün yalnızca Türkiye’de değil, Balkanlar ve Kuzey Makedonya'da da bir tehdit oluşturduğunu ifade etti.

FETÖ’nün Tehdidi ve Önemli Mesajlar

İbrahim, FETÖ’nün eğitim kurumları ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla toplum üzerinde etki kurmaya çalıştığını vurguladı. "Bu coğrafyada FETÖ’nün faaliyetleri, toplumsal huzuru ve devletlerin egemenliğini tehlikeye atmaktadır," şeklinde konuştu.

15 Temmuz’un Türk milletinin ve demokrasisinin gücünü bir kez daha gösterdiğini söyleyen İbrahim, FETÖ tehdidinin yalnızca Türkiye için değil, bütün dünya için geçerli olduğunu belirtti. Uluslararası işbirliği ve dayanışmanın önemine değindi.

Şehit Aileleri ve Duygusal Anlar

Açılış konuşmasının ardından 15 Temmuz Derneği Şehit Yakını ve Gazi Komisyonu Başkanı Ahmet Alkılıç, 15 Temmuz şehidi Yılmaz Ercan'ın annesi Nermin ile babası Melih Fuat Ercan ve gazi Gökhan İşcan, o gece yaşadıklarını davetlilere anlattı.

Dua ile devam eden programda, etkinliğe destek verenlere hediyeler takdim edildi ve şehitler anısına helva dağıtımı yapıldı.

Kuzey Makedonya’nın kuzeybatısındaki Gostivar şehrinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin anlatıldığı, "15 Temmuz Gecesi Emperyalizmin Aparatı FETÖ'nün Hain Darbe Girişiminde Yaşananlar" konulu panel düzenlendi.

Kuzey Makedonya’nın kuzeybatısındaki Gostivar şehrinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin anlatıldığı, "15 Temmuz Gecesi Emperyalizmin Aparatı FETÖ'nün Hain Darbe Girişiminde Yaşananlar" konulu panel düzenlendi.

Kuzey Makedonya’nın kuzeybatısındaki Gostivar şehrinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin anlatıldığı, "15 Temmuz Gecesi Emperyalizmin Aparatı FETÖ'nün Hain Darbe Girişiminde Yaşananlar" konulu panel düzenlendi.

Kuzey Makedonya’nın kuzeybatısındaki Gostivar şehrinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin anlatıldığı, "15 Temmuz Gecesi Emperyalizmin Aparatı FETÖ'nün Hain Darbe Girişiminde Yaşananlar" konulu panel düzenlendi.

Kuzey Makedonya’nın kuzeybatısındaki Gostivar şehrinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin anlatıldığı, "15 Temmuz Gecesi Emperyalizmin Aparatı FETÖ'nün Hain Darbe Girişiminde Yaşananlar" konulu panel düzenlendi.

Kuzey Makedonya’nın kuzeybatısındaki Gostivar şehrinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin anlatıldığı, "15 Temmuz Gecesi Emperyalizmin Aparatı FETÖ'nün Hain Darbe Girişiminde Yaşananlar" konulu panel düzenlendi.

Kuzey Makedonya’nın kuzeybatısındaki Gostivar şehrinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin anlatıldığı, "15 Temmuz Gecesi Emperyalizmin Aparatı FETÖ'nün Hain Darbe Girişiminde Yaşananlar" konulu panel düzenlendi.