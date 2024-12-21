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Kuzey Makedonya'da 21 Aralık Türkçe Eğitim Günü Resepsiyonu Düzenlendi

Kuzey Makedonya'nın Üsküp şehrinde Türkçe Eğitim Günü nedeniyle yapılan resepsiyona önemli isimler katıldı.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 20:44
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 21:02
Kuzey Makedonya'da 21 Aralık Türkçe Eğitim Günü Resepsiyonu Düzenlendi

Kuzey Makedonya’da 21 Aralık Türkçe Eğitim Günü Resepsiyonu

Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te, 21 Aralık Türkçe Eğitim Günü dolayısıyla bir resepsiyon düzenlendi. Etkinlik, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) tarafından gerçekleştirildi.

Önemli İsimlerin Katılımıyla Gerçekleşti

Programa, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gaşi, Başbakan Yardımcısı İzet Meciti, İçişleri Bakanı Pançe Toşkovski, Sağlık Bakanı Arben Taravari ve diğer bakanlar ile milletvekilleri katıldı. Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, TİKA Başkan Yardımcısı Mahmut Çevik, Türk kurum ve kuruluş temsilcileri de etkinlikte yer aldı.

Kardeş Halklar Vurgusu

Bakan Toşkovski, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Kardeş" kelimesinin iki ülke arasında büyük bir anlam taşıdığını belirterek, "Halklarımız kardeş halklardır, iki ülkemiz kardeş ülkelerdir. Bu anlayışla birlikte, saygı ve hoşgörüyle bir arada yaşayabileceğimizin örneğini sergilemeliyiz," ifadelerini kullandı.

Kültürel Bağların Güçlendirilmesi

Büyükelçi Ulusoy, Kuzey Makedonya'nın farklı kültürlerin bir arada yaşama örneği olduğunu vurguladı. Türk toplumunun bu süreçte önemli bir rolü olduğunu belirten Ulusoy, Türkiye'nin Kuzey Makedonya’nın bağımsızlığına verdiği desteği de hatırlattı.

Türk Kültürü ve Varoluş Vurgusu

TİKA Başkan Yardımcısı Çevik, Türkçe Eğitim Bayramı'nın sadece Türklerin değil, Kuzey Makedonya’da yaşayan tüm halkların bayramı olduğunu ifade etti. Bu kültürel etkinliğin, toplumların bir arada yaşamasının bir simgesi olduğunu belirtti.

TÜRKÇE: MEDENİYET DİLİ

MATÜSİTEB Başkanı Tahsin İbrahim, Türk dilinin barış ve hoşgörü sembolü olduğunu vurguladı. Türkçe'nin sadece bir toplumun dili değil, aynı zamanda bir medeniyetin dili olduğunu dile getirdi.

Ödüller Sahiplerini Buldu

Program boyunca yapılan resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri TBMM Başkanı Kurtulmuş ve diğer protokol üyeleri tarafından verildi. Bu anlamlı günde, birlikte yaşama kültürünün önemi bir kez daha vurgulandı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Makedonya Türk Sivil Toplum...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) tarafından Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki bir otelde "21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı" nedeniyle resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (sağda) ile eşi Sevgi Kurtulmuş (solda) da katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Makedonya Türk Sivil Toplum...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) tarafından Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki bir otelde "21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı" nedeniyle resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (sağda) ile eşi Sevgi Kurtulmuş (solda) da katıldı.

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