Kuzey Makedonya'da Birlikte Sünnet Şöleni

Kuzey Makedonya'da Anlamlı Bir Sünnet Töreni

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, El Hilal Yardım Kuruluşu öncülüğünde yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklar için toplu sünnet şöleni düzenlendi. Bahçelievler Belediyesi ile Üsküp’ün Çayır Belediyesi'nin işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlik, Üsküp Kalesi önünde yapıldı ve 100 çocuğun sünnet edilmesi sağlandı.

Etkinliğe katılanlar

Etkinliğe Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Çayır Belediyesi Sekreteri Faruk Nevzadi, Haraçina Belediye Başkanı Ridvan Ibraimi ve El Hilal Yardın Derneği Başkanı Behicuddin Şehabi gibi önemli isimlerin yanı sıra, Türkiye’nin Üsküp Büyükelçiliği temsilcileri ile çeşitli kuruluşların temsilcileri, sünnet olan çocuklar ve aileler katıldı.

Gelecek ve Geçmişteki Etkinlikler

Başkan Behicuddin Şehabi, burada yaptığı konuşmada, ülkedeki çeşitli yerlerden gelen çocukların sünnet edildiğini belirtti. "Bu etkinliği 2 yıllık bir aradan sonra tekrar yapıyoruz. 2022 yılında Türkiye'deki büyük depremin ardından ve 2020 yılında salgın nedeniyle duraklama yaşanmıştı. 2004’ten beri bu geleneği sürdürdüğümüz için 2024 çok önemli bir yıl olacak," dedi.

Büyükelçilik Temsilcisinin Değerlendirmesi

Türkiye’nin Üsküp Büyükelçiliği İçişleri Müşaviri Ilker Arslan, etkinliğin tarihi bir yerde yapılmasının önemini vurguladı ve Türk Büyükelçiliği olarak bu anlamlı etkinlikte yer almak istediklerini ifade etti.

Farkındalık ve Destek

Başkan Hakan Bahadır, etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ederek, Müslümanların her yerde birlik olması gerektiğini belirtti. Bahadır, Filistin ve Gazze’de yaşanan sıkıntılara atıfta bulunarak, insanların zor zamanlar geçirdiğini vurguladı.

, geçmişte bu tür etkinlikleri başarıyla gerçekleştirenlere takdirlerini sunduklarını ve desteklerinin devam edeceğini belirtti. Sünnet duasınıyaptı. Etkinlik, ilahiler ve halk oyunları gösterileriyle devam etti. Üzerine karşılıklı hediyeler de takdim edildi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklar için toplu sünnet şöleni gerçekleştirildi. Törene, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır (sağ 3), Çayır Belediyesi Sekreteri Faruk Nevzadi (solda), Üsküp’ün Haraçina Belediye Başkanı Ridvan Ibraimi (sol 4), El Hilal Derneği Başkanı Behicuddin Şehabi’nin (sağ 4) yanı Türkiye’nin Üsküp Büyükelçiliği temsilcilerinin yanı sıra çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri, sünnet edilen çocuklar ve aileleri katıldı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklar için toplu sünnet şöleni gerçekleştirildi. Törene, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır (sağ 3), Çayır Belediyesi Sekreteri Faruk Nevzadi (solda), Üsküp’ün Haraçina Belediye Başkanı Ridvan Ibraimi (sol 4), El Hilal Derneği Başkanı Behicuddin Şehabi’nin (sağ 4) yanı Türkiye’nin Üsküp Büyükelçiliği temsilcilerinin yanı sıra çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri, sünnet edilen çocuklar ve aileleri katıldı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklar için toplu sünnet şöleni gerçekleştirildi. Törene, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır (sağ 3), Çayır Belediyesi Sekreteri Faruk Nevzadi (solda), Üsküp’ün Haraçina Belediye Başkanı Ridvan Ibraimi (sol 4), El Hilal Derneği Başkanı Behicuddin Şehabi’nin (sağ 4) yanı Türkiye’nin Üsküp Büyükelçiliği temsilcilerinin yanı sıra çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri, sünnet edilen çocuklar ve aileleri katıldı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklar için toplu sünnet şöleni gerçekleştirildi. Törene, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır (sağ 3), Çayır Belediyesi Sekreteri Faruk Nevzadi (solda), Üsküp’ün Haraçina Belediye Başkanı Ridvan Ibraimi (sol 4), El Hilal Derneği Başkanı Behicuddin Şehabi’nin (sağ 4) yanı Türkiye’nin Üsküp Büyükelçiliği temsilcilerinin yanı sıra çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri, sünnet edilen çocuklar ve aileleri katıldı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklar için toplu sünnet şöleni gerçekleştirildi. Törene, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır (sağ 3), Çayır Belediyesi Sekreteri Faruk Nevzadi (solda), Üsküp’ün Haraçina Belediye Başkanı Ridvan Ibraimi (sol 4), El Hilal Derneği Başkanı Behicuddin Şehabi’nin (sağ 4) yanı Türkiye’nin Üsküp Büyükelçiliği temsilcilerinin yanı sıra çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri, sünnet edilen çocuklar ve aileleri katıldı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklar için toplu sünnet şöleni gerçekleştirildi. Törene, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır (sağ 3), Çayır Belediyesi Sekreteri Faruk Nevzadi (solda), Üsküp’ün Haraçina Belediye Başkanı Ridvan Ibraimi (sol 4), El Hilal Derneği Başkanı Behicuddin Şehabi’nin (sağ 4) yanı Türkiye’nin Üsküp Büyükelçiliği temsilcilerinin yanı sıra çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri, sünnet edilen çocuklar ve aileleri katıldı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklar için toplu sünnet şöleni gerçekleştirildi. Törene, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır (sağ 3), Çayır Belediyesi Sekreteri Faruk Nevzadi (solda), Üsküp’ün Haraçina Belediye Başkanı Ridvan Ibraimi (sol 4), El Hilal Derneği Başkanı Behicuddin Şehabi’nin (sağ 4) yanı Türkiye’nin Üsküp Büyükelçiliği temsilcilerinin yanı sıra çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri, sünnet edilen çocuklar ve aileleri katıldı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklar için toplu sünnet şöleni gerçekleştirildi. Törene, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır (sağ 3), Çayır Belediyesi Sekreteri Faruk Nevzadi (solda), Üsküp’ün Haraçina Belediye Başkanı Ridvan Ibraimi (sol 4), El Hilal Derneği Başkanı Behicuddin Şehabi’nin (sağ 4) yanı Türkiye’nin Üsküp Büyükelçiliği temsilcilerinin yanı sıra çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri, sünnet edilen çocuklar ve aileleri katıldı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklar için toplu sünnet şöleni gerçekleştirildi. Törene, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır (sağ 3), Çayır Belediyesi Sekreteri Faruk Nevzadi (solda), Üsküp’ün Haraçina Belediye Başkanı Ridvan Ibraimi (sol 4), El Hilal Derneği Başkanı Behicuddin Şehabi’nin (sağ 4) yanı Türkiye’nin Üsküp Büyükelçiliği temsilcilerinin yanı sıra çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri, sünnet edilen çocuklar ve aileleri katıldı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklar için toplu sünnet şöleni gerçekleştirildi. Törene, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır (sağ 3), Çayır Belediyesi Sekreteri Faruk Nevzadi (solda), Üsküp’ün Haraçina Belediye Başkanı Ridvan Ibraimi (sol 4), El Hilal Derneği Başkanı Behicuddin Şehabi’nin (sağ 4) yanı Türkiye’nin Üsküp Büyükelçiliği temsilcilerinin yanı sıra çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri, sünnet edilen çocuklar ve aileleri katıldı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklar için toplu sünnet şöleni gerçekleştirildi. Törene, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır (sağ 3), Çayır Belediyesi Sekreteri Faruk Nevzadi (solda), Üsküp’ün Haraçina Belediye Başkanı Ridvan Ibraimi (sol 4), El Hilal Derneği Başkanı Behicuddin Şehabi’nin (sağ 4) yanı Türkiye’nin Üsküp Büyükelçiliği temsilcilerinin yanı sıra çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri, sünnet edilen çocuklar ve aileleri katıldı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklar için toplu sünnet şöleni gerçekleştirildi. Törene, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır (sağ 3), Çayır Belediyesi Sekreteri Faruk Nevzadi (solda), Üsküp’ün Haraçina Belediye Başkanı Ridvan Ibraimi (sol 4), El Hilal Derneği Başkanı Behicuddin Şehabi’nin (sağ 4) yanı Türkiye’nin Üsküp Büyükelçiliği temsilcilerinin yanı sıra çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri, sünnet edilen çocuklar ve aileleri katıldı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklar için toplu sünnet şöleni gerçekleştirildi. Törene, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır (sağ 3), Çayır Belediyesi Sekreteri Faruk Nevzadi (solda), Üsküp’ün Haraçina Belediye Başkanı Ridvan Ibraimi (sol 4), El Hilal Derneği Başkanı Behicuddin Şehabi’nin (sağ 4) yanı Türkiye’nin Üsküp Büyükelçiliği temsilcilerinin yanı sıra çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri, sünnet edilen çocuklar ve aileleri katıldı.