Kuzey Makedonya'da Gece Kulübü Yangınında 30 Kurban Toprağa Verildi

Kuzey Makedonya'nın Koçani kentinde, gece kulübünde çıkan yangında hayatını kaybeden 30 kişi toprağa verildi.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 15:36
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 15:39
Kuzey Makedonya'da Gece Kulübü Yangınında 30 Kurban Toprağa Verildi

Kuzey Makedonya'da Yangın Felaketi: 30 Kişi Toprağa Verildi

Kuzey Makedonya'nın doğusundaki Koçani kentinde, 16 Mart'ta yaşanan gece kulübü yangınında hayatını kaybeden 59 kişiden 30'u, bugün düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.

Koçani Şehir Mezarlığı'nda gerçekleştirilen cenaze törenine, hayatını kaybedenlerin yakınları ve binlerce vatandaş katıldı. Törende, Makedonya Başpiskoposu Stefan ile Kuzey Makedonya İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Şakir Fetahu yer aldı.

Vatandaşlar, gözyaşları içinde hayatını kaybedenler için mezarlıkta mumlar yakarak çiçekler bıraktı. Yangında hayatını kaybeden diğer 29 kişinin ise ülkedeki farklı şehirlerde toprağa verileceği bildirildi.

Olayın Ayrıntıları

Yangın, Üsküp'e yaklaşık 100 kilometre mesafedeki Koçani'de yerel saatle 03.00'te, bir piroteknik madde nedeniyle çıkmıştı. Felaket sonrasında, 59 kişi hayatını kaybederken, 170’den fazla kişi yaralanmıştı. Yaralılardan 12'si, Türkiye'nin gönderdiği ambulans uçaklarıyla İstanbul ve Ankara'ya nakledildi.

Olay sonrası yürütülen araştırmalarda, söz konusu gece kulübünün ruhsatsız olduğu belirlenmiş, bu nedenle Kreshnik Bekteshi gibi 26 kişi hakkında soruşturma başlatılmıştır. Kuzey Makedonya hükümeti, olaydan sonra ülkede 7 gün millî yas ilan etti.

Öte yandan, Koçani Belediye Başkanı Ljupco Papazov olayın ardından istifa ettiğini duyurdu.

Bu üzücü olay, Kuzey Makedonya'yı derinden sarstı ve toplumsal dayanışmayı artırdı. Yangın nedeniyle yaşanan kayıplar, ülkede yas tutulmasına sebep oldu.

Kuzey Makedonya'nın doğusundaki Koçani'de gece kulübünde çıkan yangında hayatını kaybeden 59...

Kuzey Makedonya'nın doğusundaki Koçani'de gece kulübünde çıkan yangında hayatını kaybeden 59 kişiden 30'u kentte toprağa verildi. Koçani'deki Şehir Mezarlığında düzenlenen cenaze törenine, yakınlarını yangında kaybedenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kuzey Makedonya'nın doğusundaki Koçani'de gece kulübünde çıkan yangında hayatını kaybeden 59...

Kuzey Makedonya'nın doğusundaki Koçani'de gece kulübünde çıkan yangında hayatını kaybeden 59 kişiden 30'u kentte toprağa verildi. Koçani'deki Şehir Mezarlığında düzenlenen cenaze törenine, yakınlarını yangında kaybedenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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