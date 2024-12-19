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Kuzey Makedonya'da Hava Kirliliği ve Sis Görüş Mesafesini Düşürdü

Kuzey Makedonya'da hava kirliliği ve yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi önemli ölçüde azaldı.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 11:41
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 11:46
Kuzey Makedonya'da Hava Kirliliği ve Sis Görüş Mesafesini Düşürdü

Kuzey Makedonya'da hava kirliliği ve yoğun sis etkisiyle görüş mesafesi ciddi oranda azalmış durumda. Hava kalitesi teknolojisi alanında lider olan IQAir'in verilerine göre, başkent Üsküp, "en kirli büyük şehirler" arasında ilk onda yer alıyor.

Şu anda, hava kirliliği ve sisli havanın etkisiyle, ülke genelindeki birçok şehirde görüş mesafesi kayda değer ölçüde düşerken, Kuzey Makedonya Hidrometeoroloji Servisi, başta Üsküp olmak üzere diğer kentlerde de hava kalitesinin önümüzdeki günlerde devam edeceği uyarısında bulundu.

Bu durum, özellikle sürücüler ve yürüyüşe çıkan vatandaşlar için dikkat gerektiren bir durum oluşturuyor. Hava kirliliğinin sağlık üzerindeki olumsuz etkileri ise göz ardı edilmemeli.

Kuzey Makedonya'da hava kirliliğinin artması ve yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi düştü. Hava...

Kuzey Makedonya'da hava kirliliğinin artması ve yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi düştü. Hava kalitesi teknoloji şirketi IQAir'in verilerine göre başkent Üsküp, "en kirli büyük şehirler" sıralamasında ilk onda yer aldı.

Kuzey Makedonya'da hava kirliliğinin artması ve yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi düştü. Hava...

Kuzey Makedonya'da hava kirliliğinin artması ve yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi düştü. Hava kalitesi teknoloji şirketi IQAir'in verilerine göre başkent Üsküp, "en kirli büyük şehirler" sıralamasında ilk onda yer aldı.

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