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Kuzey Makedonya'da İki Ülke Genelkurmay Başkanları Bir Araya Geldi

Orgeneral Metin Gürak, Kuzey Makedonya'da mevkidaşı Tümgeneral Sashko Lafchiski ile önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 14:29
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 14:40
Kuzey Makedonya'da İki Ülke Genelkurmay Başkanları Bir Araya Geldi

Kuzey Makedonya Ziyareti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kuzey Makedonya'nın genelkurmay başkanı Tümgeneral Sashko Lafchiski'yi resmi bir ziyaret için ağırladı.

Askeri Törenle Karşılama

Gürak, bu ziyareti sırasında, mevkidaşı Lafchiski tarafından düzenlenen askeri törenle karşılandı.

İkili Görüşmeler

İki lider, resmi program kapsamında ikili ve heyetler arası görüşmeler yaptı. İlişkilerin güçlendirilmesi adına atılacak adımlar konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı ile Görüşme

Gürak, ayrıca Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska Davkova ile bir araya geldi. Bu görüşmede iki ülke arasındaki askeri iş birliği masaya yatırıldı.

Büyükelçilik Ziyareti

Ziyaretinin ardından, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy ve Üsküp Askeri Ataşeliği de Gürak'ın gündeminde yer aldı; bu kurumlarla da görüşmeler gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kuzey Makedonya Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Sashko...

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kuzey Makedonya Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Sashko Lafchiski'yi ziyaret etti. Gürak, mevkidaşı Lafchiski tarafından askeri törenle karşılandı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kuzey Makedonya Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Sashko...

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kuzey Makedonya Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Sashko Lafchiski'yi ziyaret etti. Gürak, mevkidaşı Lafchiski tarafından askeri törenle karşılandı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kuzey Makedonya Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Sashko...

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kuzey Makedonya Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Sashko Lafchiski'yi ziyaret etti. Gürak, mevkidaşı Lafchiski tarafından askeri törenle karşılandı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Kuzey Makedonya'da...

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Kuzey Makedonya'da, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska Davkova tarafından kabul edildi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Kuzey Makedonya'da...

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Kuzey Makedonya'da, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska Davkova tarafından kabul edildi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Kuzey Makedonya'da...

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Kuzey Makedonya'da, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska Davkova tarafından kabul edildi.

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