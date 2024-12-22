Kuzey Makedonya'da Sabahattin Zaim Anma Programı Düzenlendi

Kuzey Makedonya'da Sabahattin Zaim Anma Programı

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te bulunan Uluslararası Balkan Üniversitesi'nde (IBU), "Güzel İnsan Sabahattin Zaim Anma Programı" gerçekleştirildi. Etkinliğe Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Başkan Yardımcısı Mahmut Çevik, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy ve Kuzey Makedonya İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Şakir Fetahu gibi birçok ünlü isim katıldı.

Açılış Konuşmaları

Programın açılışında IBU Yönetim Kurulu Başkanı Recep Süleyman Özdil, Sabahattin Zaim'in topluma olan katkılarına değinerek, "Kendisini tekrar rahmetle anıyorum. Hoca deyince benim aklıma güzel insan geliyor. Öğüdü de şuydu; 'Güzel insan olun, güzel insanlar yetiştirin.'" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Sabahattin Zaim'in IBU'nun kurucu heyetinde yer aldığına da dikkat çekildi.

İBU Rektörü'nden Vurgu

IBU Rektörü Prof. Dr. Lütfi Sunar ise, Sabahattin Zaim'in sadece bir akademisyen değil, aynı zamanda bir toplum lideri olduğunu belirtti. Sunar, "O, ilmi derinliği, insani hassasiyeti ve toplumsal vizyonuyla silinmez izler bıraktı." diyerek, Zaim'in akademik bilgi ile ahlaki değerleri birleştiren bir şahsiyet olduğunu vurguladı.

Panel ve Katılımcılar

Açılış konuşmalarının ardından moderatörlüğünü Prof. Dr. Özdil'in yaptığı panelde, Prof. Dr. Sedat Murat, Prof. Dr. Faruk Taşçı, Dr. İsrafil Kışla ve Dr. Ahmet Lökçe, Sabahattin Zaim'in hayatı ve çalışmaları hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Sabahattin Zaim'in Hayatı

Sabahattin Zaim, Makedonya'nın İştip kazasında doğduktan sonra, 1934'te ailesiyle birlikte İstanbul'a göç etti. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdikten sonra kaymakamlık görevlerinde bulundu. 1955'te İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde doktorasını tamamladı ve ABD ile Almanya'da akademik kariyer yaptı. 1998'e kadar Türkiye'deki çeşitli üniversitelerde öğretim üyeliği yaptı. 2003-2004'te Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nin kurucu rektörlüğünü üstlendi. 9 Aralık 2007'de İstanbul'da hayatını kaybetti.