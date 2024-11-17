Kuzey Makedonya'da Türk Çayı Festivali Coşkusu

Kuzey Makedonya'daki Festivalde Türk Çayı Tanıtımı

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, geleneksel Çay Festivali kapsamında Türk çayı tanıtıldı. Etkinlik, kentin büyük alışveriş merkezinde yapıldı ve büyük ilgi gördü.

Önemli İsimler Etkinlikte Bir Araya Geldi

Festivalde, Üsküp Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Müdürü Arif Konak ev sahipliği üstlendi. Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy ve eşi Şeyma Nur Ulusoy ile birlikte Türk kurumlarının temsilcileri, etkinliğe katılarak destek verdi.

Çayın Farklı Kültürleri

Birçok ülkeden katılımcıların bulunduğu festivalde, farklı kültürlerde çayın hazırlanışına dair çeşitli sunumlar gerçekleştirildi. Ancak, katılımcıların en büyük ilgisini Türk çayı çekti.

Festival boyunca, Üsküp YEE görevlileri, ziyaretçilere Türk çayının yanı sıra simit de ikram etti, bu da etkinliğin keyifli anlarından biri oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki festivalde Türk çayının tanıtımı yapıldı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki festivalde Türk çayının tanıtımı yapıldı.