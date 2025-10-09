Kuzey Makedonya'da Türkiye'den Gelen Askeri Teçhizat ve Üniformalar Tanıtıldı

Kuzey Makedonya'nın Negotino şehri yakınlarında, Türkiye'den temin edilen askeri teçhizat ve üniformaların tanıtımı düzenlendi. Etkinlik, ülkenin orta kesimlerindeki Krivolak askeri tatbikat merkezinde gerçekleştirilen canlı ateş tatbikatı çerçevesinde yapıldı.

Etkinlik ve katılımcılar

Tanıtıma Kuzey Makedonya Savunma Bakanı Vlado Misajlovski, Genelkurmay Başkanı Saşko Lafçiski, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Aselsan Genel Müdür Yardımcısı Zekeriyya Şahin, Aselsan Balkanlar Ofis Direktörü Doğan Coşkun ile üst düzey diğer yetkililer katıldı.

Sistemler ve teslimatlar

Programda, ASELSAN tarafından geliştirilen ADOP 300-T Ateş Destek Komuta Kontrol Sistemi ile VOLKAN 230/105 Top Atış Kontrol Sistemleri tanıtıldı. Bakan Misajlovski, temmuz ayında temin edilen 6 adet 105 milimetre BORAN obüsünün bugün resmen ordunun kullanımına sunulduğunu bildirdi.

Bakan Misajlovski'nin açıklamaları

Misajlovski, etkinliği tarihi bir gün olarak nitelendirerek şunları söyledi: "Bugün Kuzey Makedonya ordusu ve Savunma Bakanlığı için tarihi bir gündür. Dost ve kardeş ülke Türkiye'nin çok iyi bir stratejik ortağımız olduğunu söyleyebilirim. Bu vesileyle Büyükelçi'ye, Ataşe'ye, ayrıca Türkiye Milli Savunma Bakanlığına ve Türk hükümetine teşekkür etmek istiyorum."

Misajlovski ayrıca, ikili anlaşma kapsamında 4 bin üniformanın teslim alındığını ve sergilenen teçhizatın yalnızca bir kısmı olduğunu belirtti. "Gelecek dönemde özel kuvvetlerimiz için keskin nişancı tüfekleri gibi ek kalemlerin yanı sıra zırhsız araçlar da eklenecek," dedi ve Aselsan ile Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) başta olmak üzere destek veren tüm şirketlere teşekkür etti.

Genelkurmay Başkanı Lafçiski'nin değerlendirmesi

Genelkurmay Başkanı Saşko Lafçiski, BORANların ülkeye ulaşmasından sadece üç ay sonra Makedon askerlerinin gösterdiği profesyonelliği övdü. Lafçiski, "Her şeyden önce, Krivolak askeri tatbikat merkezinde, Pirlepe'deki Mirce Acev kışlasında, Aselsan ve MKE şirketlerindeki uzmanlara teşekkür etmek istiyorum. Uzman destekleri ve özverili bilgi aktarımları, ordumuzun bu modern topçu silahlarını operasyonel kullanıma sunan Avrupa'daki ilk ordu olmasını sağladı." ifadelerini kullandı.

Etkinlik, iki ülke arasındaki savunma iş birliğinin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor ve ilerleyen dönemde teslimatların ve desteğin süreceği bildirildi.

