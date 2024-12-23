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Kuzey Makedonya'da 'Yeni Küresel Sistem Arayışı' Konferansı Düzenlendi

Kuzey Makedonya'daki konferansa TBMM Başkanı Kurtulmuş ve akademisyenler katıldı. İyi komşuluk ilişkilerine vurgu yapıldı.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 15:31
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 15:38
Kuzey Makedonya'da 'Yeni Küresel Sistem Arayışı' Konferansı Düzenlendi

Kuzey Makedonya'da Konferans Heyecanı

Kuzey Makedonya'da Kalkandelen Üniversitesi tarafından düzenlenen "Yeni Küresel Sistem Arayışı" konulu konferans, önemli isimleri bir araya getirdi. Konferansa Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Kalkandelen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Jusuf Zejneli, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy ile birçok siyasetçi, akademisyen ve davetli katıldı.

İyi Komşuluk İlişkileri Vurgusu

Rektör Prof. Dr. Zejneli konferansın açılışında yaptığı konuşmada, Kuzey Makedonya ile Türkiye arasındaki iyi komşuluk ilişkilerine dikkat çekti. İki NATO üyesi ülkenin, istikrar, huzur ve barış için ortak bir vizyon paylaştığını ifade eden Zejneli, Avrupa Birliği ve ABD ile gerçekleştirilen işbirliklerinin önemine vurgu yaptı. Zejneli, Türkiye'deki üniversitelerle olan ortaklıklarının derinleşeceğine olan inancını dile getirdi.

TBMM Başkanı'nın Katılımı

Kalkandelen Üniversitesi Rektörü'nün ardından, TBMM Başkanı Kurtulmuş katılımcılara hitap etti. Kurtulmuş'a, AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Türkiye-Kuzey Makedonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ahmet Kılıç ile diğer milletvekilleri eşlik etti. Bu buluşma, iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

Kuzey Makedonya'da Kalkandelen Üniversitesi tarafından "Yeni Küresel Sistem Arayışı" konulu...

Kuzey Makedonya'da Kalkandelen Üniversitesi tarafından "Yeni Küresel Sistem Arayışı" konulu konferans düzenlendi. Konferansa Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş (ortada), Kalkandelen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Jusuf Zejneli (solda) ve Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy (sağda) katılarak konuşma yaptı.

Kuzey Makedonya'da Kalkandelen Üniversitesi tarafından "Yeni Küresel Sistem Arayışı" konulu...

Kuzey Makedonya'da Kalkandelen Üniversitesi tarafından "Yeni Küresel Sistem Arayışı" konulu konferans düzenlendi. Konferansa Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş (ortada), Kalkandelen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Jusuf Zejneli (solda) ve Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy (sağda) katılarak konuşma yaptı.

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