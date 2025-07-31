Kuzey Makedonya'da Yetim İhtiyaç Sahibi Çocuklar İçin Toplu Sünnet Şöleni

Üsküp'te Unutulmaz Bir Şölen

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklar için düzenlenen toplu sünnet şöleni büyük bir katılımla gerçekleşti. El Hilal Yardım Kuruluşu öncülüğünde, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Çayır Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, yaklaşık 300 çocuk sünnet edildi.

Şölenin Başlangıcı

Üsküp Kalesi önünde yapılan törene, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği temsilcileri, Konya ve Çayır Belediyelerinin yetkilileri ile birçok kurum ve kuruluşun temsilcileri katıldı. Tören, Kur'an-ı Kerim okunması ile başladı ve dualarla devam etti.

Kardeş Şehir Protokolü

Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, yaptığı konuşmada, iki şehir arasında imzalanan kardeş şehir protokolünün kültürel bağları güçlendirdiğini vurguladı. Uzbaş, "Bu şölen, kardeşlik köprüleri kurma irademizin bir göstergesidir. Sosyal belediyecilik anlayışımızı herkese ulaştırmaya devam ediyoruz," dedi.

Destek ve Teşekkür

El Hilal Derneği Başkanı Behicuddin Şehabi, sünnet şöleninin 21'inci kez düzenlendiğini belirterek, "Kuzey Makedonya'nın çeşitli yerlerinde 300 çocuğu sünnet edeceğiz" ifadelerini kullandı. Program sonunda destek veren kurum ve kuruluşlara plaket takdim edildi.

Eğlence ve Anlam Dolu Anlar

Tören, halk oyunları gösterileri ve duaların okunması ile son buldu. Katılımcılar, unutulmaz anların yaşandığı bu anlam dolu günde bir araya geldi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklar için toplu sünnet şöleni yapıldı. Üsküp merkezli El Hilal Yardım Kuruluşu organizasyonunda Konya Büyükşehir Belediyesi ile Üsküp'ün Çayır Belediyesi işbirliğinde Üsküp Kalesi önünde yaklaşık 300 çocuk için sünnet töreni düzenlendi. Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan törene, Konya Büyükşehir ile Çayır Belediyelerinden temsilciler, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği temsilcilerinin yanı sıra çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri, sünnet edilen çocuklar ve aileleri katıldı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklar için toplu sünnet şöleni yapıldı. Üsküp merkezli El Hilal Yardım Kuruluşu organizasyonunda Konya Büyükşehir Belediyesi ile Üsküp'ün Çayır Belediyesi işbirliğinde Üsküp Kalesi önünde yaklaşık 300 çocuk için sünnet töreni düzenlendi. Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan törene, Konya Büyükşehir ile Çayır Belediyelerinden temsilciler, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği temsilcilerinin yanı sıra çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri, sünnet edilen çocuklar ve aileleri katıldı.