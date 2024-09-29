DOLAR
34,16 0%
EURO
38,11 0%
ALTIN
2.913,97 0%
BITCOIN
2.239.756,85 0,12%

Kuzey Makedonya'da Yörüklerin 6 Asırlık Kültürel Mirası

Yörükler, Kuzey Makedonya'da 6 yüzyıldır gelenek ve göreneklerini yaşatıyor. Kültürel kimlikleri, tarım ve hayvancılık ile devam ediyor.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 11:12
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 11:12
Kuzey Makedonya'da Yörüklerin 6 Asırlık Kültürel Mirası

Kuzey Makedonya'da Yörüklerin Kültürel Mirası

Kuzey Makedonya'da yaşayan Yörükler, 6 asır boyunca kimliklerini ve kültürel miraslarını korumayı başardı. Osmanlı döneminde Balkanlar'a yerleşen bu topluluk, günümüzde Anadolu kültürünü yansıtan gelenekleriyle dikkat çekiyor.

Topraklarına Bağlılık ve Geleneksel Yaşam

Yörükler, tarih boyunca yaşanan göçler ve savaşlara rağmen topraklarını terk etmediler. Türkiye Türkçesiyle iletişim kuran Yörükler, aile ve geleneklerine büyük önem veriyor. Feyziye Demirova, "Burada yaşıyoruz, toprak işçisiyiz. Yağmur yağarsa bereket oluyor, yağmazsa ne çıkar onunla yetiniyoruz," diyerek doğduğu topraklara olan bağlılığını ifade ediyor.

Geleneksel Giyim ve Düğün Adetleri

Kullandıkları renkli "fistan" elbiseleriyle günlük yaşamlarında dikkat çeken Yörükler, düğünlerdeki geleneklerini de sürdürüyor. 69 yaşındaki Demirova, "İnsanlar değişmedi ama bazı adetler değişti. Düğünlerimiz aynı şekilde devam ediyor," diyerek kültürel değişimi vurguluyor.

İki Kültür Arasında Yaşam

Yaşlı Yörükler, Makedonca bilmemekle birlikte Türk televizyonlarından bilgiler edindiklerini belirtiyor.Amedova, "Eski düğünlerdeki gibi şimdilerde sadece düğün var, çeyiz serme geleneği kalmadı," derken, Aliov Türkiye'nin kendileri için önemli bir dayanak olduğunu ifade ediyor: "Türkiye bizim sağ kolumuz. Türkiye bizim babamız."

Yörüklerin bu tutumu, köklü bir kültürel mirası yaşatmada kararlılıklarını göstermektedir.

İLGİLİ HABERLER

Resmi Gazete’de yeni vergi kararı! Neredeyse tüm esnafı ilgilendiriyor

Öğrencilere müjde! Devlet destekli ekmek kapısı projesi açıklandı

2. EYT ile 1999-2001-2008 Yılı SGK, Bağ-Kur Girişi Olana 43-44 Yaşında Erken Emeklilik Fırsatı! Yeni Düzenleme Ekim'de Meclis'te

30 Eylül 2024 Pazartesi günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çin'den Hizbullah Lideri Nasrallah'ın Ölümüne Tepki: Gerilimi Düşürme Çağrısı
2
Sultangazi'de DEM Parti Başkanlığına Saldırı: İki Şüpheli Gözaltına Alındı
3
Adıyaman'da Eşini Vuran Adam İntihar Etti
4
Kahramanmaraş'ta İşçi Servisi Devriydi, 9 Yaralı
5
İsrail Ordusu, Hizbullah Komutanı Nebil Kavuk'un Öldürüldüğünü Açıkladı
6
İsrail, Ramallah'ta Ayrım Duvarı İnşaatına Başladı
7
Suriye'nin Kuzeyinde 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

30 Eylül 2024 Pazartesi günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

KPSS puanı olan yaşadı! O belediyeden yüksek maaş ile memur alım ilanı az önce geldi

NOW TV’nin Sevilen Dizisi Final Yapıyor! Hayranları Şokta: Yerine Gelecek Dizi Belli Oldu!

Ocak 2025 Zamları Netleşiyor! Asgari Ücret, Memur ve Emekliler İçin Yeni Ücret Artışları Belli Oldu

2. EYT ile 1999-2001-2008 Yılı SGK, Bağ-Kur Girişi Olana 43-44 Yaşında Erken Emeklilik Fırsatı! Yeni Düzenleme Ekim'de Meclis'te

Bu tarihte hesaplarınızı kontrol edin! Bakanlık duyurdu: 9 bin 77 TL destek ödemesi yatacak

Emekli Maaşlarına 6.000 TL Zam! SSK ve BAĞ-KUR Emeklileri İçin Yeni Dönem

Emlak Konut yeni kampanyasında ödeme planı ortaya çıktı! 72 Aya Varan Vade ile Ev Sahibi Olmanın Tam Zamanı

Yastık altında 5-10 kuruşu kalana müjde! Mevduatlardan para oraya akıyor

Milyonlarca sürücüye müjde geldi! Radar cezaları geri ödenecek

Öğrencilere müjde! Devlet destekli ekmek kapısı projesi açıklandı

Resmi Gazete’de yeni vergi kararı! Neredeyse tüm esnafı ilgilendiriyor