Kuzey Makedonya'da Yörüklerin 6 Asırlık Kültürel Mirası

Kuzey Makedonya'da Yörüklerin Kültürel Mirası

Kuzey Makedonya'da yaşayan Yörükler, 6 asır boyunca kimliklerini ve kültürel miraslarını korumayı başardı. Osmanlı döneminde Balkanlar'a yerleşen bu topluluk, günümüzde Anadolu kültürünü yansıtan gelenekleriyle dikkat çekiyor.

Topraklarına Bağlılık ve Geleneksel Yaşam

Yörükler, tarih boyunca yaşanan göçler ve savaşlara rağmen topraklarını terk etmediler. Türkiye Türkçesiyle iletişim kuran Yörükler, aile ve geleneklerine büyük önem veriyor. Feyziye Demirova, "Burada yaşıyoruz, toprak işçisiyiz. Yağmur yağarsa bereket oluyor, yağmazsa ne çıkar onunla yetiniyoruz," diyerek doğduğu topraklara olan bağlılığını ifade ediyor.

Geleneksel Giyim ve Düğün Adetleri

Kullandıkları renkli "fistan" elbiseleriyle günlük yaşamlarında dikkat çeken Yörükler, düğünlerdeki geleneklerini de sürdürüyor. 69 yaşındaki Demirova, "İnsanlar değişmedi ama bazı adetler değişti. Düğünlerimiz aynı şekilde devam ediyor," diyerek kültürel değişimi vurguluyor.

İki Kültür Arasında Yaşam

Yaşlı Yörükler, Makedonca bilmemekle birlikte Türk televizyonlarından bilgiler edindiklerini belirtiyor.Amedova, "Eski düğünlerdeki gibi şimdilerde sadece düğün var, çeyiz serme geleneği kalmadı," derken, Aliov Türkiye'nin kendileri için önemli bir dayanak olduğunu ifade ediyor: "Türkiye bizim sağ kolumuz. Türkiye bizim babamız."

Yörüklerin bu tutumu, köklü bir kültürel mirası yaşatmada kararlılıklarını göstermektedir.