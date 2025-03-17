Kuzey Makedonya'daki Yangında Yaralanan 3 Kişi İstanbul'a Getirildi

Kuzey Makedonya'daki yangında ağır yaralanan 3 kişi, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi ve tedavi altına alındı.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 00:06
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 02:13
Kuzey Makedonya'daki Yangında Yaralanan 3 Kişi İstanbul'a Getirildi

Kuzey Makedonya'nın doğusundaki Koçani kentindeki bir gece kulübünde meydana gelen yangında ağır yaralanan 3 kişi, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla İstanbul'a getirildi.

Yaralıları taşıyan ambulans uçak, Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi ve buradan ambulanslarla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk edildi. Yaralıların tedavisi burada devam ediyor.

Yangında yaralanan 6 kişinin ise ambulans uçakla Ankara'ya götürüldüğü öğrenildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Kuzey Makedonya'nın Koçani şehrinde yaşanan olayın ardından derin üzüntü duyduklarını belirtti.

Memişoğlu, resmi temaslar neticesinde hızla harekete geçtiklerini vurgulayarak şunları kaydetti: "Durumu ağır olan 3 yaralıyı tedavi etmek amacıyla Bakanlığımıza ait ambulans uçak ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanemize naklediyoruz. Hastaların tedavileri, şehir hastanemiz bünyesinde hizmet veren Avrupa'nın en büyük yanık merkezinde devam edecektir. İhtiyaç duyulması halinde, yeni hastaların naklini gerçekleştirmeye devam edeceğiz. 'İnsan, Önce İnsan' şiarımızla gönül coğrafyamız Balkan ülkelerinin yanındayız. Rabbimden acil şifalar diliyor, Kuzey Makedonya halkına taziyelerimi iletiyorum."

Kuzey Makedonya'nın doğusundaki Koçani kentindeki gece kulübünde çıkan yangında ağır yaralanan 3...

Kuzey Makedonya'nın doğusundaki Koçani kentindeki gece kulübünde çıkan yangında ağır yaralanan 3 kişi, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla İstanbul'a getirildi. Yaralıları taşıyan Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak, Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi. Buradan ambulanslarla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk edilen 3 kişi, tedavi altına alındı.

Kuzey Makedonya'nın doğusundaki Koçani kentindeki gece kulübünde çıkan yangında ağır yaralanan 3...

Kuzey Makedonya'nın doğusundaki Koçani kentindeki gece kulübünde çıkan yangında ağır yaralanan 3 kişi, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla İstanbul'a getirildi. Yaralıları taşıyan Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak, Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi. Buradan ambulanslarla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk edilen 3 kişi, tedavi altına alındı.

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