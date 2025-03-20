Kuzey Makedonya'daki Yangında Yaralanan 3 Kişi İstanbul'a Ulaştırıldı

Kuzey Makedonya'nın doğusunda, Koçani şehrindeki bir gece kulübünde çıkan yangında ağır yaralanan 3 kişi, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla İstanbul'a ulaştı.

Üsküp Uluslararası Havalimanı'ndan hareket eden ambulans uçak, Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaptı. Burada bekleyen ambulanslar, yaralıları Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi bünyesindeki Yanık Merkezine sevk etti.

Koçani'deki yangın, 16 Mart’ta yerel saatle 03.00 sıralarında meydana gelmişti. Bu korkunç olayda 59 kişi yaşamını yitirmiş, 170'ten fazla kişi ise yaralanmıştı. İlk tedavi için yaralılardan 3'ü İstanbul'a, 6'sı ise Ankara'ya getirilmişti.

Kuzey Makedonya'nın Koçana şehrinde meydana gelen yangında ağır yaralanan ve durumu ağır olan 3 kişi daha tedavi edilmek üzere Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne getirildi.

Kuzey Makedonya'nın Koçana şehrinde meydana gelen yangında ağır yaralanan ve durumu ağır olan 3 kişi daha tedavi edilmek üzere Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne getirildi.