Kuzey Makedonya İçişleri Bakanlığı Çalışanı, Sahte Avro Üretiminde Yakalandı

Kuzey Makedonya İçişleri Bakanlığı'ndan Şok Edici Gelişme

Kuzey Makedonya'nın İçişleri Bakanlığı'na mensup bir çalışanın, son iki yıl içerisinde yüz binlerce sahte madeni 2 avro ürettiği şüphesi ile Kosova'nın başkenti Priştine'de tutuklandığı belirtildi.

Operasyonun Ayrıntıları

Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) tarafından yapılan açıklamada, bu operasyonun, Kosova ve Kuzey Makedonya yetkililerinin, Europol ve Avrupa Birliği Ceza Hukuku İşbirliği Ajansı (Eurojust) ile iş birliği içinde gerçekleştirdiği uzun bir hazırlık sürecinin sonucunda hayata geçirildiği ifade edildi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Priştine'de gözaltına alınan 34 yaşındaki kişinin, Kuzey Makedonya İçişleri Bakanlığı'nda çalıştığı kaydedildi. Yapılan aramalarda, sahte madeni para üretme makineleri, çok sayıda birleştirilmiş madeni para ve parçaları ele geçirildi.

Sahte Paranın Seyri

Eurojust'tan alınan bilgilere göre, Kosova pazarında dolaşmaya hazırlanan yaklaşık 2 milyon sahte madeni 2 avro işleminin bu şahıs tarafından gerçekleştirildiği öne sürülüyor. Kosova, son zamanlarda sahte madeni avroların artışı nedeniyle ciddi sorunlarla karşı karşıya kalıyor.