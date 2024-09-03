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Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Gashi'ye Yönelik Gensoru Önergesi Reddedildi

G Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gashi hakkında verilen gensoru önergesi, 72 oyla reddedildi.

Yayın Tarihi: 03.09.2024 23:07
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 23:07
Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Gashi'ye Yönelik Gensoru Önergesi Reddedildi

Kuzey Makedonya Meclisi’nde Gensoru Tartışmaları

Kuzey Makedonya Meclisi'nde, Meclis Başkanı Afrim Gashi hakkında sunulan, "laik devlet doktrininin ihlali" başlıklı gensoru önergesi kabul edilmedi. Levica (Sol) Partisi, Gashi hakkında toplamda 7 madde içeren bir gensoru önerisi hazırlamıştı.

Levica Partisi'nin İddiaları

Öğle saatlerinde başlayan tartışmalarda Levica Partisi Genel Başkanı Dimitar Apasiev, önergenin sadece "laik devlet doktrininin ihlali" konusunu yeterli bulduğunu belirtti. Apasiev, devletin tarafsızlık ilkesine vurgu yaparak, "Gashi, Mecliste dini faaliyetler gerçekleştirmekle suçlanıyor." dedi.

Gashi’nin Yanıtı

Meclis Başkanı Gashi ise, herkesin yaptıklarıyla hesap vermesi gerektiğini ifade ederek, gensoru önergesinin kökeninin aslında İslamofobi olduğunu savundu. 11 Temmuz’da düzenlenmiş olan Srebrenitsa Soykırımı anma programında 1 dakikalık saygı duruşu yapıldığını hatırlatan Gashi, bunun laikliğe bir zarar vermediğini ifade etti. “Bu önerge, yalnızca şahsıma değil, etnik kökenime ve dinime karşı bir saldırıdır.” şeklinde konuştu.

Oylama Sonuçları

Gün içerisinde gerçekleştirilen oylama sonucunda, 21 "evet" oyuna karşı 72 "hayır" oyu ile gensoru önergesi reddedildi. Oylama sırasında Meclis Başkanı Gashi, tartışmaların içeriğine olumsuz etki etmemek adına Genel Kurul salonunu terk etti.

11 Temmuz’daki anma programında, saygı duruşunun yanı sıra dua edilmesi üzerine Gashi, bazı siyasi partilerden eleştiriler almıştı.

Kuzey Makedonya Meclisinde düzenlenen oturumda başkan Afrim Gashi’ye (fotoğrafta) yönelik verilen...

Kuzey Makedonya Meclisinde düzenlenen oturumda başkan Afrim Gashi’ye (fotoğrafta) yönelik verilen "laik devlet doktrininin ihlali" konulu gensoru önergesi kabul edilmedi.

Kuzey Makedonya Meclisinde düzenlenen oturumda başkan Afrim Gashi’ye (fotoğrafta) yönelik verilen...

Kuzey Makedonya Meclisinde düzenlenen oturumda başkan Afrim Gashi’ye (fotoğrafta) yönelik verilen "laik devlet doktrininin ihlali" konulu gensoru önergesi kabul edilmedi.

Kuzey Makedonya Meclisinde düzenlenen oturumda başkan Afrim Gashi’ye (fotoğrafta) yönelik verilen...

Kuzey Makedonya Meclisinde düzenlenen oturumda başkan Afrim Gashi’ye (fotoğrafta) yönelik verilen "laik devlet doktrininin ihlali" konulu gensoru önergesi kabul edilmedi.

Kuzey Makedonya Meclisinde düzenlenen oturumda başkan Afrim Gashi’ye (fotoğrafta) yönelik verilen...

Kuzey Makedonya Meclisinde düzenlenen oturumda başkan Afrim Gashi’ye (fotoğrafta) yönelik verilen "laik devlet doktrininin ihlali" konulu gensoru önergesi kabul edilmedi.

Kuzey Makedonya Meclisinde düzenlenen oturumda başkan Afrim Gashi’ye (fotoğrafta) yönelik verilen...

Kuzey Makedonya Meclisinde düzenlenen oturumda başkan Afrim Gashi’ye (fotoğrafta) yönelik verilen "laik devlet doktrininin ihlali" konulu gensoru önergesi kabul edilmedi.

Kuzey Makedonya Meclisinde düzenlenen oturumda başkan Afrim Gashi’ye (fotoğrafta) yönelik verilen...

Kuzey Makedonya Meclisinde düzenlenen oturumda başkan Afrim Gashi’ye (fotoğrafta) yönelik verilen "laik devlet doktrininin ihlali" konulu gensoru önergesi kabul edilmedi.

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