Kuzey Makedonya'nın Bağımsızlığının 33. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Kuzey Makedonya'nın Bağımsızlık Kutlamaları

Kuzey Makedonya, bağımsızlığının 33. yıl dönümünü başkenti Üsküp'te bulunan Filarmoni Salonu'nda kutlandı. Tören, hükümetin belirlediği "Birlikte mücadele ediyoruz, birlikte başaracağız" temasıyla gerçekleştirildi ve ülkenin milli marşının okunmasıyla başladı.

Önemli Konuklar ve Etkinlikler

Kutlamalara Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski, bakanlar, milletvekilleri, diplomatlar, askeri temsilciler ve birçok davetli katıldı. Mickoski, yaptığı konuşmada bugünün kendilerine "özgürlüğe doğru yaptıkları uzun yolculuğu hatırlattığını" ifade etti.

On Maddelik Ortak Platform

Başbakan Mickoski, adaletin ve hukukun üstünlüğünün sağlanması için ülkede sosyal aktörleri bir araya getiren on maddelik bir "ortak platform" önerdi. Bu platform, suça, yolsuzluğa ve göçe karşı mücadeleyi amaçlıyor.

AB Üyeliği Vurgusu

Mickoski, Avrupa Birliği (AB) üyeliğinin stratejik hedefleri olduğunu belirterek, "Başka bir alternatifimiz yok. Halkın Birliğe üye olma arzusu, daha iyi standartlar ve düzenlenmiş bir sistem isteğindendir." dedi.

Etnik Birlik Hedefi

Ortak platform için muhalefetten destek isteyen Mickoski, etnik çatışmalar ve bölünmelerden uzaklaşma hedeflerinde kararlı olduklarını vurguladı.

Tüm Haftaya Yayılacak Etkinlikler

Bağımsızlık yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek etkinlikler hafta boyu devam edecek. 8 Eylül 1991'de yapılan bağımsızlık referandumunda halkın yüzde 95.3'ü bağımsızlık için oy kullanmıştı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te bağımsızlığın 33. yıl dönümü kutlandı. Kuzey Makedonya hükümeti tarafından "Birlikte mücadele ediyoruz, birlikte başaracağız" sloganıyla başkentteki Filarmoni Salonu'nda tören düzenlendi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te bağımsızlığın 33. yıl dönümü kutlandı. Kuzey Makedonya hükümeti tarafından "Birlikte mücadele ediyoruz, birlikte başaracağız" sloganıyla başkentteki Filarmoni Salonu'nda tören düzenlendi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te bağımsızlığın 33. yıl dönümü kutlandı. Kuzey Makedonya hükümeti tarafından "Birlikte mücadele ediyoruz, birlikte başaracağız" sloganıyla başkentteki Filarmoni Salonu'nda tören düzenlendi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te bağımsızlığın 33. yıl dönümü kutlandı. Kuzey Makedonya hükümeti tarafından "Birlikte mücadele ediyoruz, birlikte başaracağız" sloganıyla başkentteki Filarmoni Salonu'nda tören düzenlendi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te bağımsızlığın 33. yıl dönümü kutlandı. Kuzey Makedonya hükümeti tarafından "Birlikte mücadele ediyoruz, birlikte başaracağız" sloganıyla başkentteki Filarmoni Salonu'nda tören düzenlendi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te bağımsızlığın 33. yıl dönümü kutlandı. Kuzey Makedonya hükümeti tarafından "Birlikte mücadele ediyoruz, birlikte başaracağız" sloganıyla başkentteki Filarmoni Salonu'nda tören düzenlendi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te bağımsızlığın 33. yıl dönümü kutlandı. Kuzey Makedonya hükümeti tarafından "Birlikte mücadele ediyoruz, birlikte başaracağız" sloganıyla başkentteki Filarmoni Salonu'nda tören düzenlendi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te bağımsızlığın 33. yıl dönümü kutlandı. Kuzey Makedonya hükümeti tarafından "Birlikte mücadele ediyoruz, birlikte başaracağız" sloganıyla başkentteki Filarmoni Salonu'nda tören düzenlendi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te bağımsızlığın 33. yıl dönümü kutlandı. Kuzey Makedonya hükümeti tarafından "Birlikte mücadele ediyoruz, birlikte başaracağız" sloganıyla başkentteki Filarmoni Salonu'nda tören düzenlendi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te bağımsızlığın 33. yıl dönümü kutlandı. Kuzey Makedonya hükümeti tarafından "Birlikte mücadele ediyoruz, birlikte başaracağız" sloganıyla başkentteki Filarmoni Salonu'nda tören düzenlendi.