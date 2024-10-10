DOLAR
34,18 0,11%
EURO
37,49 -0,21%
ALTIN
2.889,63 -0,71%
BITCOIN
2.042.797,84 1,11%

Kuzey Makedonya'nın Menada Kadın Korosu İstanbul'da Sahne Aldı

Menada Kadın Korosu, İstanbul'da gerçekleştirdiği konser ile Makedon müziğini tanıttı.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 22:21
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 22:45
Kuzey Makedonya'nın Menada Kadın Korosu İstanbul'da Sahne Aldı

Kuzey Makedonya'nın Ünlü Menada Kadın Korosu İstanbul'da Konser Verdi

Kuzey Makedonya'nın tanınmış kadın korosu Menada, İstanbul'daki Beyoğlu Surp Asdvadzadzin Ermeni Katolik Kilisesi'nde sanatseverlerle buluştu. İstanbul Filarmoni Derneği'nin işbirliği ile gerçekleştirilen konser, dikkat çekici bir etkinlik oldu.

Önemli İsimler Konsere Katıldı

Konsere; Kuzey Makedonya Kültür Merkezi Müdürü Dime Rataykoski, Kuzey Makedonya'nın Ankara Büyükelçisi Jovan Manasijevski, İstanbul Başkonsolosu İdris Fazlioski, Arnavutluk'un İstanbul Başkonsolosu Armand Shandro ve İstanbul Filarmoni Derneği Yönetim Kurulu üyesi Esma Layiç gibi önemli isimler katıldı.

Kültürel Değerler ve Dostluk Köprüleri

Konser öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulunan Dime Rataykoski, Menada'nın 1981 yılından bu yana Makedon müziğinin gerçek elçileri olduğunu vurguladı. Ivica Zoric yönetimindeki korunun, Türk seyircisine Makedon ruhani müziğini tanıtma fırsatı bulacağından umutlu olduğunu belirtti.

Jovan Manasijevski, Türkçe olarak yaptığı konuşmada, "Hepiniz hoş geldiniz" diyerek Türk-Makedon ilişkilerinin güven ve karşılıklı saygı temelinde kurulu olduğunu ifade etti. Esma Layiç ise, kültür ve sanatın iki ülke arasında dostluk köprüsü olduğunu, Menada'nın İstanbul'daki konserinin bunun güzel bir örneği olduğunu dile getirdi.

Menada Korosu Hakkında

1981 yılında Prof. Ivica Zoric tarafından Kalkandelen'de kurulan Menada, kuruluşundan bu yana uluslararası alanda "Dünya Makedon Koro Müziği Elçileri" olarak tanınmaktadır. Manevi müzik ve popüler Makedon halk şarkılarından oluşan performansları, Kuzey Makedonya'nın zengin kültürel hazinesini yansıtmaktadır.

Kuzey Makedonya'nın ünlü kadın korosu "Menada", Beyoğlu Surp Asdvadzadzin Ermeni Katolik...

Kuzey Makedonya'nın ünlü kadın korosu "Menada", Beyoğlu Surp Asdvadzadzin Ermeni Katolik Kilisesi'nde sanatseverlerle buluştu.

Kuzey Makedonya'nın ünlü kadın korosu "Menada", Beyoğlu Surp Asdvadzadzin Ermeni Katolik...

Kuzey Makedonya'nın ünlü kadın korosu "Menada", Beyoğlu Surp Asdvadzadzin Ermeni Katolik Kilisesi'nde sanatseverlerle buluştu.

Kuzey Makedonya'nın ünlü kadın korosu "Menada", Beyoğlu Surp Asdvadzadzin Ermeni Katolik...

Kuzey Makedonya'nın ünlü kadın korosu "Menada", Beyoğlu Surp Asdvadzadzin Ermeni Katolik Kilisesi'nde sanatseverlerle buluştu.

Kuzey Makedonya'nın ünlü kadın korosu "Menada", Beyoğlu Surp Asdvadzadzin Ermeni Katolik...

Kuzey Makedonya'nın ünlü kadın korosu "Menada", Beyoğlu Surp Asdvadzadzin Ermeni Katolik Kilisesi'nde sanatseverlerle buluştu.

Kuzey Makedonya'nın ünlü kadın korosu "Menada", Beyoğlu Surp Asdvadzadzin Ermeni Katolik...

Kuzey Makedonya'nın ünlü kadın korosu "Menada", Beyoğlu Surp Asdvadzadzin Ermeni Katolik Kilisesi'nde sanatseverlerle buluştu.

İLGİLİ HABERLER

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

6.000 TL ile istediğinizi alacaksınız! Mobil uygulamayı kullanan yaşadı

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gazze'deki Hastanelere Yöneltilen Abluka ve Sağlık Krizi
2
Beyrut'taki Şiddetli Saldırı: 22 Ölü, 117 Yaralı
3
Beyrut'taki Saldırıda 18 Kişi Hayatını Kaybetti, 92 Yaralı
4
Bakan Kurum'dan Malatya'ya Fahri Hemşehrilik Beratı Açıklaması
5
Emine Erdoğan ve Armanda Begay: Dostluk ve İşbirliği Temasları
6
Kuzey Makedonya'nın Menada Kadın Korosu İstanbul'da Sahne Aldı
7
Bakırköy'de Eşini Vurarak Öldüren Adam İntihar Etti

Kredi kullanacaklar o bankaların kulaklarını çınlatacak! 20.000 TL- 50.000 TL faizsiz dağıtılacak

Artan kırmızı et fiyatlarına istinaden bakanlık teyakkuza geçti! Yerin dibine inecek

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

Torba Yasa ile reform bombası patladı! Yasada herkese birşey var! Kadro, Emeklilik, Ek Gösterge...

6.000 TL ile istediğinizi alacaksınız! Mobil uygulamayı kullanan yaşadı

Asgari ücret zammı ile yeni hesaplar tamam! 28.000 TL olacak

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak