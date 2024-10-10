Kuzey Makedonya'nın Menada Kadın Korosu İstanbul'da Sahne Aldı

Kuzey Makedonya'nın Ünlü Menada Kadın Korosu İstanbul'da Konser Verdi

Kuzey Makedonya'nın tanınmış kadın korosu Menada, İstanbul'daki Beyoğlu Surp Asdvadzadzin Ermeni Katolik Kilisesi'nde sanatseverlerle buluştu. İstanbul Filarmoni Derneği'nin işbirliği ile gerçekleştirilen konser, dikkat çekici bir etkinlik oldu.

Önemli İsimler Konsere Katıldı

Konsere; Kuzey Makedonya Kültür Merkezi Müdürü Dime Rataykoski, Kuzey Makedonya'nın Ankara Büyükelçisi Jovan Manasijevski, İstanbul Başkonsolosu İdris Fazlioski, Arnavutluk'un İstanbul Başkonsolosu Armand Shandro ve İstanbul Filarmoni Derneği Yönetim Kurulu üyesi Esma Layiç gibi önemli isimler katıldı.

Kültürel Değerler ve Dostluk Köprüleri

Konser öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulunan Dime Rataykoski, Menada'nın 1981 yılından bu yana Makedon müziğinin gerçek elçileri olduğunu vurguladı. Ivica Zoric yönetimindeki korunun, Türk seyircisine Makedon ruhani müziğini tanıtma fırsatı bulacağından umutlu olduğunu belirtti.

Jovan Manasijevski, Türkçe olarak yaptığı konuşmada, "Hepiniz hoş geldiniz" diyerek Türk-Makedon ilişkilerinin güven ve karşılıklı saygı temelinde kurulu olduğunu ifade etti. Esma Layiç ise, kültür ve sanatın iki ülke arasında dostluk köprüsü olduğunu, Menada'nın İstanbul'daki konserinin bunun güzel bir örneği olduğunu dile getirdi.

Menada Korosu Hakkında

1981 yılında Prof. Ivica Zoric tarafından Kalkandelen'de kurulan Menada, kuruluşundan bu yana uluslararası alanda "Dünya Makedon Koro Müziği Elçileri" olarak tanınmaktadır. Manevi müzik ve popüler Makedon halk şarkılarından oluşan performansları, Kuzey Makedonya'nın zengin kültürel hazinesini yansıtmaktadır.

Kuzey Makedonya'nın ünlü kadın korosu "Menada", Beyoğlu Surp Asdvadzadzin Ermeni Katolik Kilisesi'nde sanatseverlerle buluştu.

Kuzey Makedonya'nın ünlü kadın korosu "Menada", Beyoğlu Surp Asdvadzadzin Ermeni Katolik Kilisesi'nde sanatseverlerle buluştu.

Kuzey Makedonya'nın ünlü kadın korosu "Menada", Beyoğlu Surp Asdvadzadzin Ermeni Katolik Kilisesi'nde sanatseverlerle buluştu.

Kuzey Makedonya'nın ünlü kadın korosu "Menada", Beyoğlu Surp Asdvadzadzin Ermeni Katolik Kilisesi'nde sanatseverlerle buluştu.

Kuzey Makedonya'nın ünlü kadın korosu "Menada", Beyoğlu Surp Asdvadzadzin Ermeni Katolik Kilisesi'nde sanatseverlerle buluştu.