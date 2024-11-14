Kuzey Makedonya, Türk Yatırımcıları Ülkesine Davet Ediyor

Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski, Türk yatırımcıları ülkesine davet ederek, işbirliği fırsatları hakkında bilgiler verdi. Üsküp'teki Makedonya Türkiye Ticaret Odası (MATTO) tarafından organize edilen “İş Dünyası ile Hükümet Arasında Diyalog” forumunda konuşan Mickoski, Türk yatırımcıların Kuzey Makedonya'ya gelmelerinin önemini vurguladı.

Ekonomide İşbirliği Çağrısı

Foruma Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma Bakanı Aleksandar Nikolovski, Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timço Mucunski, Ekonomi ve Çalışma Bakanı Besar Durmishi ile Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy katıldı. Mickoski, Türk yatırımcıların kendilerini hükümetle iş ortaklığı yapmaya istekli bir partner olarak görmelerini istedi.

Mickoski, “Burada çalışan kişiler sizlersiniz. Sizler, burada kalan ve onları burada tutmak için mücadele ettiğimiz işçilerin maaşlarını sağlayan kahramanlarsınız” diyerek Türk yatırımcıların ülke ekonomisine katkılarının altını çizdi.

Türkiye'nin Destek Vurgusu

Büyükelçi Ulusoy, Türkiye'nin Kuzey Makedonya ile olan tarihi ve dostane ilişkilerini artırmayı hedeflediklerini belirtti. Ulusoy, “Kuzey Makedonya'nın savunma sanayisi konusunda ihtiyaçlarını karşılamaya hazırız” ifadelerini kullanarak, işbirliklerinin önemli bir noktasına dikkat çekti.

Ulusoy ayrıca, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 1 milyar dolar'dan 2 milyar dolar'a çıkarılması hedefinin gerçekçi olduğunu, bunun için mevcut serbest ticaret anlaşmasının güncellenmesi gerektiğini vurguladı.

Türk Yatırımları ve MATTO'nun Rolü

MATTO Başkanı Aydoğan Ademoski, Kuzey Makedonya'daki Türk yatırımlarının toplam yatırımların yüzde 38'ini oluşturduğunu ifade etti. Ademoski, MATTO'nun iki ülkeyi birbirine bağlayan bir köprü işlevi gördüğünü belirtti.

İş forumu durante MATTO üyesi firmaların temsilcileri, projeler ve hükümet destekleri hakkında bilgiler almak üzere yetkililere soru sorma şansı buldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.