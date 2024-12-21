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Kuzey Makedonya ve Türkiye Arasında Ekonomik İşbirliği vurgusu

Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Gaşi, Türkiye ile yapılan ortak basın toplantısında ekonomik işbirliğinin önemine değindi.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 17:42
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 17:42
Kuzey Makedonya ve Türkiye Arasında Ekonomik İşbirliği vurgusu

Kuzey Makedonya ve Türkiye Arasında Ekonomik İşbirliği Vurgusu

Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gaşi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Nurettin Kurtulmuş ile gerçekleştirilen ortak basın toplantısında iki ülke arasındaki uzun yıllara dayanan ekonomik işbirliğinin önemine dikkat çekti.

Gaşi, "Kuzey Makedonya ve Türkiye'nin uzun yıllardır yüksek ticarete ve devamlı yatırımlara dayanan başarılı bir ekonomik işbirliği geleneğine sahip olmasından çok memnunum. Türkiye, Kuzey Makedonya'nın dostu ve müttefiki olmasının yanı sıra şüphesiz ülkemizin en önemli dış ticaret ortaklarından ve altyapı, tarım, sanayi gibi alanlardaki en büyük yatırımcılarından biridir," dedi.

Başarılı Görüşmelerin Ardından

Kuzey Makedonya Meclisi binasında baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından gerçekleştirilen basın toplantısında, Gaşi, Kurtulmuş ve heyetini ağırlamaktan onur duyduğunu ifade etti. Ekim ayındaki Türkiye ziyaretinde gösterilen sıcak misafirperverliğin zihinlerindeki tazeliğini koruduğunu belirten Gaşi, bu ziyaretin iki ülke arasındaki diyaloğun devamı niteliğinde olduğunu vurguladı.

Türkçe Eğitim Bayramı'nın Önemi

Ziyaretin 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı gününe denk gelmesinin ayrı bir önem taşıdığını belirten Gaşi, Türk dilinin ve kültürünün, toplumun birliğinde kilit öneme sahip olduğunu ifade etti. Bu günün ve görüşmenin, iki ülkenin halkları arasındaki bağların güçlenmesine katkı sağlamasını diledi.

Parlamentolar Arası İşbirliği

Görüşmenin odak noktasında parlamentolar arası işbirliğinin yer aldığını dile getiren Gaşi, "Bu işbirliği, aramızdaki sarsılmaz stratejik ortaklığımızın pekişmesinde kilit öneme sahip bir unsurdur. Gerek parlamentolar arası dostluk grupları gerekse ortak projeler vasıtasıyla işbirliğimizin yoğunlaşması bölgede barış ve istikrarın pekişmesi bakımından hayati önem taşımaktadır," ifadelerini kullandı.

Güvenlik ve Savunma Konuları

Görüşmede güvenlik, savunma ve barışın korunması gibi konuları da ele alan Gaşi, "NATO İttifakı, AGİT ve Avrupa Konseyi kapsamındaki işbirliklerimiz, bölgesel ve küresel barışın korunmasındaki ortak çabalarımızın delilidir. Türkiye, Kuzey Makedonya'nın NATO'ya entegrasyonunun güçlü destekçilerindendi," dedi.

AB Üyelik Süreci

İki ülkenin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik için ortak sınamaları da ele aldıklarını dile getiren Gaşi, bu yolda birbirlerinin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Bu önemli ziyarete, TBMM Başkanı Kurtulmuş'a AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Türkiye-Kuzey Makedonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ahmet Kılıç, diğer milletvekilleri ve Türkiye’nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy eşlik etti.

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