Kuzey Marmara otoyolu kazasında 3 sürücü tutuklandı

Sakarya'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda 10 kişinin öldüğü, 63 kişinin yaralandığı zincirleme kaza sonrası, kaza yerinde inceleme başlatıldı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen savcılar ve Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri, kaza yerindeki delilleri topladı. İnceleme çalışmaları sona erdi. Kazanın nedeniyle ilgili soruşturma sürüyor.

Sakarya'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybetti, 63 kişi yaralandı. Kazada, Hüseyin Kamil Yıldız (31) yönetimindeki hafif ticari araç, direksiyon kontrolünü yitirerek Adana'dan Bulgaristan'a giden O.K. idaresindeki tıra çarptı. Ardından, Sedat Değirmenci'nin kullandığı mobilya yüklü kamyonet, hafif ticari araçtan çıkan bir kişiye ve O.K.'nin arkadaşı Abidin Talaşlı'ya (44) çarparak durabildi. Kayseri'den İstanbul'a giden Metro Turizm'e ait yolcu otobüsü ise kamyonetten ve hafif ticari araçtan inen 5 kişiye daha çarptı. Kazada, 10 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, 63 kişi de yaralandı.

Sakarya'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada, Giresun'dan İstanbul'a cenaze töreninden dönen Esenyurt Belediyesi'nin otobüsü, önündeki kazayı görerek durdu. Ancak Ankara'dan İstanbul'a gelen Kamil Koç'un otobüsü, Esenyurt Belediyesi'nin otobüsüne arkadan çarptı. Bu çarpışma sonucu, iki otobüste bulunan 3 kişi hayatını kaybetti. Önlerindeki kazada ise Hüseyin Kamil Yıldız (31) yönetimindeki hafif ticari araç, tıra arkadan çarparak durabildi. Sedat Değirmenci'nin kullandığı mobilya yüklü kamyonet de hafif ticari araçtan çıkan bir kişiye ve tır sürücüsünün arkadaşı Abidin Talaşlı'ya (44) çarptı. Kayseri'den İstanbul'a giden Metro Turizm'in otobüsü de kamyonetten ve hafif ticari araçtan inen 5 kişiye daha çarptı. Kazada, 10 kişi olay yerinde öldü, 63 kişi de yaralandı. Kazaya karışan sürücülerden 3'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kazada kusurlu bulunan sürücülerin tıra arkadan çarpmak, hız limitini aşmak ve arkadan çarpmak gibi nedenlerle sorumlu olduğu belirlendi. Kazaya karışan araçlardan alınan DNA örnekleri inceleniyor.

7 ARAÇ SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Sakarya'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda 10 kişinin ölümüne, 63 kişinin yaralanmasına neden olan zincirleme kaza ile ilgili 7 sürücü gözaltına alındı. Otobüs sürücüleri H.Ö, M.D, F.Ç, S.S, H.A, E.A. ve tır sürücüsü O.K, Adapazarı Jandarma Komutanlığı'nda ifade verdikten sonra adliyeye gönderildi. Sürücülerin, kazaya sebep olan kusurları ve sorumlulukları belirlenmek üzere mahkemeye sevk edildi. Kazada kusurlu bulunan sürücülerin tıra arkadan çarpmak, hız limitini aşmak ve arkadan çarpmak gibi nedenlerle yargılanacakları öğrenildi.



3 KİŞİ TUTUKLANDI

Sakarya'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda 10 kişinin hayatını kaybettiği, 63 kişinin yaralandığı zincirleme kaza ile ilgili 7 sürücü adliyeye sevk edildi. Otobüs sürücüleri H.Ö, S.S. ve tır sürücüsü O.K, birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. F.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. E.A, H.A. ve M.D. de savcılık sorgusunun ardından salıverildi. Kazada kusurlu bulunan sürücülerin tıra arkadan çarpmak, hız limitini aşmak ve arkadan çarpmak gibi nedenlerle yargılanacakları belirtildi.