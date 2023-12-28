Kuzey Marmara Otoyolu'nda can pazarı: Zincirleme kazada 10 ölü 57 yaralı

Sakarya'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda 7 araç birbirine girdi. Korkunç kazada 10 kişi yaşamını yitirdi, 57 kişi de yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Kazaya karışan araçlar, çekicilerle yoldan kaldırıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda can pazarı: Zincirleme kazada 10 ölü 57 yaralı
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Dağdibi mevkisinde İstanbul istikametinde seyreden 7 araç, bilinmeyen bir sebeple birbirine çarptı. Kazada 3 otobüs ve bir tır da vardı. Zincirleme kaza sonucu 10 kişi öldü, 57 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere taşındı.

kaza

Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme kazada 10 kişi öldü, 57 kişi yaralandı. Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, kazayla ilgili ilk bilgileri paylaştı. Kazaya 3 otobüs ve bir tırın da dahil olduğunu belirten Karadeniz, yaralıların hastanelere kaldırıldığını söyledi.

kaza

Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 57 kişi yaralandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kazanın soruşturulması için bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili başkanlığında 3 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini duyurdu.

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