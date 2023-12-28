Kuzey Marmara Otoyolu'nda can pazarı: Zincirleme kazada 10 ölü 57 yaralı

Dağdibi mevkisinde İstanbul istikametinde seyreden 7 araç, bilinmeyen bir sebeple birbirine çarptı. Kazada 3 otobüs ve bir tır da vardı. Zincirleme kaza sonucu 10 kişi öldü, 57 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere taşındı.





Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme kazada 10 kişi öldü, 57 kişi yaralandı. Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, kazayla ilgili ilk bilgileri paylaştı. Kazaya 3 otobüs ve bir tırın da dahil olduğunu belirten Karadeniz, yaralıların hastanelere kaldırıldığını söyledi.





Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 57 kişi yaralandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kazanın soruşturulması için bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili başkanlığında 3 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini duyurdu.