Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: TIR, otomobile arkadan çarptı 6 yaralı var

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Eyüpsultan bölümünde, Yavuz Sultan Selim Köprüsü yakınında TIR ile otomobil çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı. Otomobilde mahsur kalan 4 kişi için itfaiye ekipleri seferber oldu.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: TIR, otomobile arkadan çarptı 6 yaralı var
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Eyüpsultan'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR ile otomobil çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı. Otomobilde mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Kaza sonrası otoyolda araç trafiğinde uzun kuyruklar oluştu.

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