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Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: TIR, otomobile arkadan çarptı 6 yaralı var

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: TIR, otomobile arkadan çarptı 6 yaralı var Kuzey Marmara Otoyolu'nun Eyüpsultan bölümünde, Yavuz Sultan Selim Köprüsü yakınında TIR ile otomobil çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı. Otomobilde mahsur kalan 4 kişi için itfaiye ekipleri seferber oldu.