Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kamyon Yangını: Lastikten Araça Sıçradı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon lastik yangını araca sıçradı

Çiftalan Sapağı Edirne istikametinde gece yarısı meydana geldi

03.00 sıralarında, Kuzey Marmara Otoyolu Çiftalan Sapağı Edirne istikametinde seyir halinde olan 26 EY 154 plakalı kamyonun lastiğinde yangın çıktı. Lastikte başlayan alevler kısa sürede araca sirayet etti.

Yangını fark eden kamyon şoförü aracı dikkatli bir şekilde emniyet şeridine çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine itfaiye ve otoyol jandarması sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yapılan müdahale sonucunda yangını yaklaşık 1 saat süren çalışmayla tamamen söndürdü. Erken müdahale sayesinde kamyonun tamamen yanması son anda önlendi.

Yangın sırasında kamyonun taşıdığı yükler zarar gördü; sürücü yara almadı. Ayrıca kamyonun dorsesi alevlerden etkilendi ve araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Olayla ilgili yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

