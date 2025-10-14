Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kaza: Sultanbeyli'de Otomobil Kamyonete Çarptı — 3 Yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu Sultanbeyli kesiminde otomobilin arkadan çarpması sonucu 3 kişi yaralandı; araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Yayın Tarihi: 14.10.2025 08:24
Güncelleme Tarihi: 14.10.2025 08:24
Kuzey Marmara Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 3 Yaralı

Kaza Ayrıntıları

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sultanbeyli kesiminde, otoyolun Edirne istikametinde seyreden 06 FM 2951 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen 61 AT 015 plakalı kapalı kasa kamyonete arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyonet devrilirken, otomobilde büyük çapta hasar oluştu.

Müdahale ve Yaralılar

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilin sürücüsü ile kamyonette bulunan iki kişi olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı.

Yaralılara olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Trafik ve Görüntüler

Bölgede kaza sonrası ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı; araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Öte yandan, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, otomobilin kazadan hemen önce trafikte tehlikeli şekilde zikzaklar çizdiği görülüyor.

