Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kaza: Uğurcan Evcek Kocaeli'de Toprağa Verildi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada 27 yaşındaki Uğurcan Evcek hayatını kaybetti; cenazesi Kocaeli'de son yolculuğuna uğurlandı.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 15:23
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 15:23
Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kaza: Uğurcan Evcek Kocaeli'de Toprağa Verildi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kaza: Uğurcan Evcek Kocaeli'de Toprağa Verildi

Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul geçişinde meydana gelen trafik kazasında, 27 yaşındaki Uğurcan Evcek yaşamını yitirdi. Olayın ardından Evcek'in cenazesi memleketi Kocaeli'ye getirilerek son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza Ayrıntıları

Olay, dün İstanbul Arnavutköy'de Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde gerçekleşti. İddialara göre, 34 ECA 904 plakalı tırın sürücüsü Arnavutköy ayrımını kaçırdı; tır yol üzerinde durup geri manevra yapmak isteyince bu sırada arkadan gelen 34 UG 4845 plakalı kamyonet tıra çarptı. Kamyonette yolcu olarak bulunan Uğurcan Evcek hayatını kaybetti. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü hastaneye kaldırıldı, kaza sonrası tır şoförü ise gözaltına alındı.

Cenaze Töreni

Hayatını kaybeden Uğurcan Evcek'in cenazesi, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yeniyalı Mahallesi'ndeki baba evine getirilerek burada helallik alındı. Ardından, okul ve iş arkadaşlarının yanı sıra çok sayıda vatandaşın katılımıyla cenaze namazı Yeniyalı Merkez Camisi'nde kılındı. Evcek'in cenazesi, gözyaşları arasında Kutluca Köyü Kıyırlı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY’DE, KUZEY MARMARA OTOYOLU’NDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN...

İSTANBUL ARNAVUTKÖY’DE, KUZEY MARMARA OTOYOLU’NDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN 27 YAŞINDAKİ UĞURCAN EVCEK, KOCAELİ'DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY’DE, KUZEY MARMARA OTOYOLU’NDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN...

İLGİLİ HABERLER

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun'da Jandarmadan Ayvacık ve İlkadım'da Silah ve Uyuşturucu Operasyonu
2
Diyarbakır'da Trafik Kazası Güvenlik Kamerasında: 2 Yaralı
3
II. Dünya Savaşı'nda Türklerin Kayıpları: Prof. Dr. Ali Satan'dan Çarpıcı Açıklamalar
4
Nilüfer'de 112 Kapasiteli Kerem Özdilek Kreşi Açıldı — Bursa'da 'Gece Kreşi' Hizmeti
5
ADÜ Hastanesi'nde 'Asistan Asistanı' Robotları Acil Kliniğinde Göreve Başladı
6
MÜSİAD Gaziantep, KKTC Yatırım Fırsatlarını İş Dünyasıyla Buluşturdu
7
Elazığ'da Erişkinlerde İleri Yaşam Desteği (İLYAD) Eğitimi

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı