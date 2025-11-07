Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kaza: Uğurcan Evcek Kocaeli'de Toprağa Verildi

Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul geçişinde meydana gelen trafik kazasında, 27 yaşındaki Uğurcan Evcek yaşamını yitirdi. Olayın ardından Evcek'in cenazesi memleketi Kocaeli'ye getirilerek son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza Ayrıntıları

Olay, dün İstanbul Arnavutköy'de Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde gerçekleşti. İddialara göre, 34 ECA 904 plakalı tırın sürücüsü Arnavutköy ayrımını kaçırdı; tır yol üzerinde durup geri manevra yapmak isteyince bu sırada arkadan gelen 34 UG 4845 plakalı kamyonet tıra çarptı. Kamyonette yolcu olarak bulunan Uğurcan Evcek hayatını kaybetti. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü hastaneye kaldırıldı, kaza sonrası tır şoförü ise gözaltına alındı.

Cenaze Töreni

Hayatını kaybeden Uğurcan Evcek'in cenazesi, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yeniyalı Mahallesi'ndeki baba evine getirilerek burada helallik alındı. Ardından, okul ve iş arkadaşlarının yanı sıra çok sayıda vatandaşın katılımıyla cenaze namazı Yeniyalı Merkez Camisi'nde kılındı. Evcek'in cenazesi, gözyaşları arasında Kutluca Köyü Kıyırlı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

