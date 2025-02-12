Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kocaeli Geçişinde Kar Yağışı Etkili

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kar Yağışı Devam Ediyor

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişi bugün kar yağışının etkisi altına girdi. Özellikle Körfez kesimi Sevindikli mevkiinde yoğunlaşan yağışa rağmen ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadığı bildirildi.

Karla Mücadele Çalışmaları Sürüyor

Ulaşımın aksamaması için karla mücadele ekipleri, bölgedeki yol açma çalışmaları ve tuzlama işlemlerine devam ediyor. Yoğun kar yağışına karşı trafikte yer alan ekipler, sürücüleri yağış ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Sürücülere Önemli Uyarılar

Trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerektiği vurgulanırken, sürücüler otoyolda kontrollü bir şekilde ilerlemekte. Ekiplerin devam eden çalışmalarıyla birlikte, sürücülerin güvenli bir seyahat geçirmesi hedefleniyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kar yağışı etkisini gösteriyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kar yağışı etkisini gösteriyor.