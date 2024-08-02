Kuzey Marmara Otoyolu'nda Servis Aracı Şarampole Devrildi: 9 Yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Servis Aracı Kazası

Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde meydana gelen kazada, bir servis aracı şarampole devrildi ve 9 kişi yaralandı. Olay, Arnavutköy Yassıören Köyü civarında gerçekleşti.

Olayın Detayları

34 LON 661 plakalı servis aracının sürücüsü Murtaza Yıldırım, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol kenarındaki bariyerleri aşarak şarampole düştü. Araçta İstanbul Havalimanı çalışanları bulunuyordu.

Hızla Müdahale Edildi

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma güvenlik önlemleri alırken, yaralılardan 4’ü hastaneye kaldırıldı ve 5’ine olay yerinde ambulanslarda müdahale gerçekleştirildi.

Trafik Akışı Kontrol Altına Alındı

Şarampole devrilen aracın kaldırılması için çalışmalar başlatıldı. Bölgedeki trafik akışı, jandarma ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde sağlanmaya devam ediyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kontrolden çıkarak şarampole devrilen servis aracındaki 9 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kontrolden çıkarak şarampole devrilen servis aracındaki 9 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kontrolden çıkarak şarampole devrilen servis aracındaki 9 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kontrolden çıkarak şarampole devrilen servis aracındaki 9 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kontrolden çıkarak şarampole devrilen servis aracındaki 9 kişi yaralandı.