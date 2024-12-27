Kuzey Marmara Otoyolu’nda Tırla Çarpışan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Feci Kaza
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Tuzla geçişinde meydana gelen acı olayda, emniyet şeridindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Olay, Tuzla Akfırat mevkiinde, yolda yaşanan yağışın ardından kayganlaşmasıyla birlikte gerçekleşti.
Olayın Detayları
Otoyolun Ankara istikametinde ilerleyen Hasan Kaçar (29), idaresindeki 34 GAT 515 plakalı otomobil ile emniyet şeridinde park halindeki Ahmet Yiğit yönetimindeki 18 ADD 197 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Tır dorsesinin altına giren otomobilin sürücüsü Kaçar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza sonrası Kaçar'ın cenazesi gerekli incelemelerin ardından morga kaldırıldı.
Ulaşımda Aksama Yaşandı
Bu feci kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, olay yerindeki araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Tuzla geçişinde emniyet şeridindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Tuzla geçişinde emniyet şeridindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.