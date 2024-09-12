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Kuzey Marmara Otoyolu'nda Trajik Kaza: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti, 5 Yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kaza sonucunda bir çocuk hayatını kaybetti, beş kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 07:43
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 07:53
Kuzey Marmara Otoyolu'nda Trajik Kaza: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti, 5 Yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Trajik Kaza

Kuzey Marmara Otoyolu, Sarıyer geçişinde, Edirne istikametinde gerçekleşen bir trafik kazası üzücü sonuçlar doğurdu. Kazada 1 çocuk hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.

Kazanın Ayrıntıları

Olay, N.T. tarafından sürülen 07 AJT 144 plakalı otomobilin, bilinmeyen bir sebep nedeniyle takla atarak yan yola savrulmasıyla meydana geldi. Kazanın etkisiyle otomobilde bulunan M.T. isimli çocuk maalesef olay yerinde hayata gözlerini yumdu.

Yaralıların Durumu

Aynı aileden olan diğer 5 kişi yaralanarak, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralıların tedavi süreçlerine devam edilmektedir.

Olay Yeri İle İlgili Çalışmalar

Kazanın yaşandığı bölgede jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri de kaza yerinde detaylı incelemelerde bulundu. Takla atan otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılarak gerekli işlemler için yola çıkarıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer geçişi Edirne istikametinde meydana gelen trafik kazasında 1 çocuk...

Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer geçişi Edirne istikametinde meydana gelen trafik kazasında 1 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer geçişi Edirne istikametinde meydana gelen trafik kazasında 1 çocuk...

Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer geçişi Edirne istikametinde meydana gelen trafik kazasında 1 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer geçişi Edirne istikametinde meydana gelen trafik kazasında 1 çocuk...

Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer geçişi Edirne istikametinde meydana gelen trafik kazasında 1 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer geçişi Edirne istikametinde meydana gelen trafik kazasında 1 çocuk...

Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer geçişi Edirne istikametinde meydana gelen trafik kazasında 1 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer geçişi Edirne istikametinde meydana gelen trafik kazasında 1 çocuk...

Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer geçişi Edirne istikametinde meydana gelen trafik kazasında 1 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı.

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