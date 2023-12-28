Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada korkunç detay ortaya çıktı: 6 sürücü göz altına alındı

Sakarya'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza meydana geldi. İstanbul istikametinde ilerleyen 3 otobüs, yoğun sis nedeniyle çarpıştı. Kazada 10 kişi öldü, 59 kişi de yaralandı. Kazada ağır yaralanan 8 kişi için hayati tehlike devam ediyor. Olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye gönderildi. Kaza yapan araçlar, yoldan çekilmek üzere çalışmalar sürüyor.

Sakarya'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybetti, 59 kişi de yaralandı. Kuzey Marmara Otoyolu'nda yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Sol şeritte seyreden kamyonet yavaşlayınca, arkasından gelen yolcu otobüsü çarpıştı. Kazaya ilk karışan araçlar sol şeritte durdu. Otobüsten inen bazı yolcular da yola çıktı. Bu sırada, 2 yolcu otobüsü ve 2 TIR'ın da aralarında olduğu 5 araç daha kaza yerine geldi ve çarpıştı. Kazada ölenlerden bazılarının otobüsten inen yolcular olduğu ifade edildi.

Sakarya'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, kaza ile ilgili olarak "Tüm ekiplerimiz burada. Olay yeri inceleme ekipleri sahada. Yolun trafiğe açılması için çalışmalar devam ediyor. İlk küçük aracın TIR'a çarpması nedeniyle kazanın başladığı belirtiliyor. Daha sonra diğer araçların çaptığı şeklinde. İlk belirlemelere göre kazada hayatını kaybedenlerin bir kısmı, araçlardan inen yayalara, başka bir aracın çarptığı şeklinde." dedi.

Kazaya karışan araçlardan 6'sının sürücüsü göz altına alındığı bilgisi de elde edildi.