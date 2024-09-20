Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki Zincirleme Kazanın Duruşması Başladı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Yaşanan Trajik Kaza

Kuzey Marmara Otoyolu'nda, 28 Aralık 2023 tarihinde gerçekleşen ve 11 kişinin yaşamını yitirdiği zincirleme trafik kazasına dair duruşma başladı. Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, kaza ile ilgili olarak tutuklanan tır şoförü ve iki otobüs sürücüsü katıldı.

Duruşmada Savunmalar Yapıldı

Tutuklu sanıklardan otobüs sürücüsü H.Ö, kazanın olduğu sırada Akyazı gişeleri yakınında hafif bir sis olduğunu belirtti. H.Ö, “Kazaya geldiğimde bir anda sis perdesi indi. 105 kilometre hızla gidiyordum. Kazanın ardından beni otobüsteki itfaiye memuru kurtardı.” diyerek tahliye talebinde bulundu.

Diğer sanık O.K. ise kendisinin olayın ardından hayatını kaybeden arkadaşı tarafından arandığında durduğunu ifade ederken, “Bir anda sis perdesine girdim ve o sırada trafiğin ne durumda olduğunu göremedim.” şeklinde konuştu.

Sanık S.S. ise kazadan dolayı üzgün olduğunu belirterek, “Sonradan birçok aracı geçerken ani bir sis tabakası içinde bulundum. Kaza anını hatırlıyorum ama sonrasını hatırlayamıyorum.” dedi.

Müştekilerin Talepleri

Merve Yıldız, kaza sırasında eşi Hüseyin Kamil Yıldız'ın sürücü olmadığını savunarak, dosyaya eklenen delillerin çelişkili olduğunu ifade etti. Eşinin kazada bir başka şoför tarafından itildiğini iddia eden Yıldız, kazaya karışan diğer şoförlerden ve otoyol işletmesinden şikayetçi olduğunu belirtti.

Sanık avukatları, müvekkillerinin tahliyesini talep ederken cumhuriyet savcısı da sanıkların tutukluluk hallerinin devamını istedi. Mahkeme heyeti, duruşmayı 17 Aralık'a erteledi.

Kazanın Geçmişi

Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki bu felaket, Giresun'daki cenaze töreninden dönmekte olanlar da dahil olmak üzere toplamda 7 aracın karıştığı bir zincirleme kazaydı. Kazada 10 kişi yaşamını yitirmiş, bir yaralı ise daha sonra hastanede hayatını kaybetmişti.

Olay sonrası otobüs sürücüleri ve tır şoförü gözaltına alınmış, bazıları serbest bırakılırken, olayın sorumlularının yargılanması sürmekte.