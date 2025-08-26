DOLAR
41,02 -0,06%
EURO
47,81 -0,27%
ALTIN
4.455,94 -0,49%
BITCOIN
4.531.082,05 -0,71%

Kuzeybatıda Kuvvetli Rüzgar Uyarısı — Sıcaklıklar Güney ve Doğuda Normallerin Üzerinde

Meteoroloji uyarıyor: hafta boyunca kuzeybatıda rüzgar etkili olacak; güney ve doğuda sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 15:29
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 15:32
Kuzeybatıda Kuvvetli Rüzgar Uyarısı — Sıcaklıklar Güney ve Doğuda Normallerin Üzerinde

Kuzeybatıda Kuvvetli Rüzgar Uyarısı — Sıcaklıklar Güney ve Doğuda Normallerin Üzerinde

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava tahmini ve uyarılar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, AA muhabirine yurdun genelinde beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Tekin, yapılan son değerlendirmelere göre sıcaklıkların yurdun güney ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında, yer yer altında seyredeceğini bildirdi.

Hafta boyunca ülkenin büyük bölümünde genel olarak yağış beklenmediğini belirten Tekin, "Hava az bulutlu ve açık geçecek, dar alanda yağışları göreceğiz." dedi. Tekin, yarın Rize, Artvin çevreleri ile Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinde yağış; Hatay'ın kıyı kesimlerinde ise sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görülebileceğini kaydetti.

Perşembe ve cuma günleri Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Osmaniye ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde yağış beklendiğini aktaran Tekin, "Hafta sonu ise ülkemizin büyük bir bölümünde yağış beklemiyoruz. Hava az bulutlu ve açık geçecek." diye konuştu.

Rüzgar uyarısı: Tekin, yarın ve perşembe günü yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden rüzgarın kuvvetli eseceğini belirterek, "Özellikle Batı Karadeniz, Marmara ve Ege kıyılarında şiddetini 60 kilometre bölü saate çıkarabilir. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını istemekteyiz." ifadelerini kullandı.

Yarın akşam saatlerinde özellikle Zonguldak ve Bartın'ın kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğudan esecek kuvvetli rüzgara dikkat çeken Tekin, denizcileri fırtınaya karşı uyardı.

Üç büyükşehirde yağış beklenmediğini söyleyen Tekin, sıcaklıkların Ankara'da 30-32, İstanbul'da 28-30 ve İzmir'de 33-35 derece arasında seyredeceğini bildirdi.

Bu hafta yurdun kuzeybatı kesimlerinde rüzgar etkisini sürdürecek. Çevre, Şehircilik ve İklim...

Bu hafta yurdun kuzeybatı kesimlerinde rüzgar etkisini sürdürecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Bu hafta yurdun kuzeybatı kesimlerinde rüzgar etkisini sürdürecek. Çevre, Şehircilik ve İklim...

İLGİLİ HABERLER

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Özgür Özel, Afyonkarahisar'da İpek Elif Atayman'ı Ziyaret Etti
2
Kuzeybatıda Kuvvetli Rüzgar Uyarısı — Sıcaklıklar Güney ve Doğuda Normallerin Üzerinde
3
Edirne'de Demirhanlı Göleti Kuraklıkla Tükeniyor
4
YKS'de Türkiye 328'incisi Reyhan Özcan, Türk Kızılay Desteğiyle Koç Üniversitesi'ne Tam Burslu Yerleşti
5
Savarona ve TCG Anadolu 24 Ağustos'ta İstanbul Boğazı'nı Selamlayacak
6
TTK Başkanı Özgen: 22 Ciltlik Selçuklu Külliyatı Önümüzdeki İki Yılda Okuyucuyla Buluşacak
7
Adana Feke'de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor