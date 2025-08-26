Kuzeybatıda Kuvvetli Rüzgar Uyarısı — Sıcaklıklar Güney ve Doğuda Normallerin Üzerinde

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava tahmini ve uyarılar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, AA muhabirine yurdun genelinde beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Tekin, yapılan son değerlendirmelere göre sıcaklıkların yurdun güney ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında, yer yer altında seyredeceğini bildirdi.

Hafta boyunca ülkenin büyük bölümünde genel olarak yağış beklenmediğini belirten Tekin, "Hava az bulutlu ve açık geçecek, dar alanda yağışları göreceğiz." dedi. Tekin, yarın Rize, Artvin çevreleri ile Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinde yağış; Hatay'ın kıyı kesimlerinde ise sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görülebileceğini kaydetti.

Perşembe ve cuma günleri Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Osmaniye ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde yağış beklendiğini aktaran Tekin, "Hafta sonu ise ülkemizin büyük bir bölümünde yağış beklemiyoruz. Hava az bulutlu ve açık geçecek." diye konuştu.

Rüzgar uyarısı: Tekin, yarın ve perşembe günü yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden rüzgarın kuvvetli eseceğini belirterek, "Özellikle Batı Karadeniz, Marmara ve Ege kıyılarında şiddetini 60 kilometre bölü saate çıkarabilir. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını istemekteyiz." ifadelerini kullandı.

Yarın akşam saatlerinde özellikle Zonguldak ve Bartın'ın kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğudan esecek kuvvetli rüzgara dikkat çeken Tekin, denizcileri fırtınaya karşı uyardı.

Üç büyükşehirde yağış beklenmediğini söyleyen Tekin, sıcaklıkların Ankara'da 30-32, İstanbul'da 28-30 ve İzmir'de 33-35 derece arasında seyredeceğini bildirdi.

