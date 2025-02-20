KUZKA 2025 Yılı Destinasyon Geliştirme Programı Başladı

KUZKA 2025 Yılı Destinasyon Geliştirme Teknik Destek Programı Başladı

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), 2025 Yılı Destinasyon Geliştirme Teknik Destek Programı'nın başvurularının başladığını duyurdu. Bu program, Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerini kapsıyor ve toplamda 7 milyon 500 bin lira değerinde destek imkanı sunuyor.

Programın Hedefleri ve Başvuru Şartları

Açıklamada, TR82 Bölgesi'nde turizm destinasyonlarını geliştirmek amacıyla yapılan bu projelerin, destinasyonların tanınırlığını artırmak, insan kaynağı kapasitesini güçlendirmek, yöresel ürünlerin katma değerini yükseltmek ve altyapıyı iyileştirmek gibi hedeflere odaklanacağı ifade edildi. Program, kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, kooperatifler ve birlikler ile kar amacı güden gerçek ve tüzel kişiler tarafından başvuru yapılabilecek.

Desteklenmesi Gereken Konular

Desteklenen projelerin, bölgesel kalkınma açısından kritik öneme sahip teknik alanlarda eğitim, danışmanlık, proje hazırlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler gibi konulara odaklanması gerekiyor. Ayrıca, turizme özel olan bu programın, 2025 yılı sonuna kadar açık olacağı belirtildi.