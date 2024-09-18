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KVKK 42 Binden Fazla İhbarı Sonuçlandırdı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, 42 binden fazla ihbar ve başvuruyu başarıyla sonuçlandırdı.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 11:57
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 11:57
KVKK 42 Binden Fazla İhbarı Sonuçlandırdı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu'ndan Önemli Açıklama

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Faruk Bilir, kurumun kuruluşundan itibaren 43 bin 665 ihbar, şikayet ve başvuru alındığını duyurdu. 2024 Eylül itibarıyla bunlardan 42 bin 33'ünün başarıyla sonuçlandırıldığını aktardı.

Siber Dünya Etkinliği

KVKK tarafından düzenlenen Anadolu Bilişim Buluşmaları çerçevesinde “Siber Dünya ve Kişisel Verilerin Korunması” etkinliği, KVKK Konferans Salonu’nda gerçekleşti. Bilir etkinliğin açılışında kişisel verilerin korunmasının bireylerin hakları arasında yer aldığını vurguladı. Bilir: "Kişisel verilerin korunması ve mahremiyetin sağlanması, bireylerin haklarını güvence altına alır."

Teknolojik Gelişmeler ve Veri Koruma

Bilir, günümüz teknolojilerinin özellikle yapay zeka sayesinde kişisel verilerin daha etkin işlenmesine olanak sağladığını ifade etti. Bu bağlamda, kişisel verilerin korunma hakkının önemli rol oynadığını belirtti. Bilir: "Bu hak, teknoloji ve mahremiyet arasında denge sağlayan bir düzenleyici mekanizmadır. Bireylerin mahremiyetine yönelik riskleri önleme konusunda kritik bir işlev üstlenmektedir."

İdari Yaptırımlar ve Bildirimler

Kurumun incelemeleri sonucunda toplamda 831 milyon 611 bin lira tutarında idari yaptırım uygulandığını bildiren Bilir, 1519 veri ihlal bildiriminden 345'inin resmi internet sayfasında ilan edildiğini açıkladı. Ayrıca, yurt dışına kişisel veri aktarımıyla ilgili gerekli taahhütnamelerin onaylandığını belirtti.

Değişiklikler ve Sözleşmeler

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'ndaki güncellemelerden de bahseden Bilir, yurt dışına veri aktarımı için bildirilen standart sözleşmelerin sayısının 469 olduğunu ifade etti.

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