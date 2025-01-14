KVKK Başkanı Faruk Bilir, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

KVKK Başkanı Faruk Bilir, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 15:43
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 16:27
KVKK Başkanı Faruk Bilir, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

KVKK Başkanı Oylamada Yer Aldı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Faruk Bilir, Anadolu Ajansı'nın (AA) her yıl geleneksel olarak düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldığını duyurdu.

Anadolu Ajansı'nın Önemi

Bu etkinlik, Anadolu Ajansı'nın yıl içerisinde çektiği en etkileyici fotoğrafları belirlemek amacıyla gerçekleştiriliyor. Faruk Bilir'in katılımı, oylamanın prestijini artırırken, dijital dünyanın hızla değişen dinamiklerinde kişisel verilerin korunmasına da dikkat çekiyor.

Kişisel Verilerin Korunması

KVKK olarak, kişisel verilerin korunmasının önemini vurgulayan Bilir, bu tür etkinliklerin hem toplumsal bilinçlenmeye katkı sağladığını hem de görsel sanatların değerini artırdığını ifade etti.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Faruk Bilir (fotoğrafta), Anadolu Ajansının (AA)...

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Faruk Bilir (fotoğrafta), Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Faruk Bilir (fotoğrafta), Anadolu Ajansının (AA)...

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Faruk Bilir (fotoğrafta), Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

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