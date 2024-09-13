KVKK'dan 108 Milyon Vatandaşın Verileri Hakkında Açıklama

KVKK'dan Açıklama: Kişisel Veriler Çalındı mı?

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), bazı medya organları ve sosyal medya platformlarında 108 milyon vatandaşın kişisel verilerinin çalındığı yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı. Kurum, bu konuda herhangi bir ihlal bildirimi almadığını belirtti.

İlgili İhlal Bildirimi Yok

Açıklamada, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde kişisel verilerin hukuka uygun şekilde işlenip işlenmediğine dair düzenleyici işlemlerin KVKK'nın yetki alanında olduğu ifade edildi. Ayrıca, kişisel verilerin izinsiz olarak başkalarına ulaşması durumunda veri sorumlusunun durumu en kısa sürede bildirmesi gerektiği vurgulandı.

Kurumun İnceleme Yetkisi

Herhangi bir ihlal bildirimi alındığında KVKK'nın resen inceleme yapabileceği ve gerekirse durumu ilan edebileceği açıklandı. Kurum, vatandaşların kişisel verilerinin güvenliğini sağlamak amacıyla ilgili kamu kurumları ile iş birliği yaparak çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Açıklamanın Ardından Ne Olacak?

Medya organlarında daha önce benzer ihlal haberleri yer almış olması nedeniyle bu konunun önemine değinildi. Özellikle pandemi döneminde ortaya çıkan veri ihlalleri konusunda KVKK'nın aktif bir şekilde inceleme başlattığı ifade edildi.

Sonuç olarak, KVKK resmi açıklamasında, 108 milyon vatandaşın verilerinin çalındığına dair herhangi bir olumsuz durum kaydedilmediğinin altını çizdi.