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KVKK'dan Rastgele Aramalar Hakkında Açıklama

KVKK, rastgele numara çevirerek yapılan aramalarda kişisel veri ihlalinin olmaması için açık rıza şartı getirdi.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 11:23
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 11:23
KVKK'dan Rastgele Aramalar Hakkında Açıklama

KVKK'dan Önemli Açıklama: Rastgele Aramalar Hakkında Bilgilendirme

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), araştırma şirketlerinin rastgele numara çevirerek gerçekleştirdiği telefon mülakatlarının kişisel veri ihlali yaratmadığını duyurdu. Aydınlatma işlemleri sonrasında ilgili kişilerin açık rıza vermesi şartıyla, telefon görüşmelerine devam edilebileceği belirtildi.

Aydınlatma ve Rıza Süreci

KVKK, yapılan aramalara ilişkin gelen şikayetleri inceledikten sonra, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na dayanarak önemli bir açıklama yaptı. Kurum, kişisel verilerin resmi istatistik ve anonim hale getirilerek araştırma, planlama gibi amaçlarla işlenmesi durumunda kanun hükümlerinin uygulanmayacağını ifade etti.

İlk Temas ve Bilgilendirme Zorunluluğu

Açıklamada, telefon numaralarının nereden elde edilmediği ve görüşmeyi yapan kişinin bu numaraları göremediği vurgulandı. "Kişisel veri işleme faaliyeti, ilgili kişinin aranmasıyla başlar" denildi ve açık rıza şartı nedeniyle aramanın yapılmasından önce kişilere bilgi verilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Meşru Menfaatler ve Hukuki Çerçeve

KVKK, görüşmelerin denetlenmesi, araştırma kalitesinin artırılması ve hukuki uyuşmazlık durumlarında yükümlülüklerin yerine getirildiğinin kanıtlanabilmesi için verilerin işlenmesinin hukuka uygun olabileceğini belirtti. Kişilere ait bilgilerin korunması, kişisel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesine imkan tanımaktadır.

Sonuç olarak, aydınlatma yapılmasının ardından ilgili kişilerin açık rıza vermesi durumunda, telefon görüşmelerinin devam edebileceği kamuoyuna duyuruldu.

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