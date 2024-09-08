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KVKK'dan Velilere Çocukların Kişisel Verilerini Koruma Tavsiyeleri

KVKK, yeni eğitim döneminde velilere çocukların kişisel verilerini korumaları için önemli önerilerde bulundu.

Yayın Tarihi: 08.09.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 11:02
KVKK'dan Velilere Çocukların Kişisel Verilerini Koruma Tavsiyeleri

KVKK'nın Kişisel Verileri Koruma Tavsiyeleri

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), yaklaşan eğitim öğretim dönemi öncesinde velilere çocuklarının kullandığı akıllı cihazların gizlilik ve güvenlik ayarlarını düzenlemeleri konusunda önerilerde bulundu. KVKK, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde, ebeveynlerin çocuklarının kişisel verilerini korumak için alması gereken önlemleri belirtti.

Öne Çıkan Tavsiyeler

  • Gizlilik ve Güvenlik Ayarlarını Düzenleyin: Çocuğunuzun akıllı cihazlarındaki gizlilik ve güvenlik ayarlarını periyodik olarak kontrol ediniz.
  • Ebeveyn Kontrol İmkanlarını Kullanın: Ölçülü ve bilinçli bir kullanım sağlamak amacıyla ebeveyn kontrolü gibi araçlardan yararlanın.
  • Sahte Hesaplara Dikkat: Sosyal medyadaki sahte hesaplar hakkında çocuklarınızı bilgilendirin ve kötü niyetli kişilere karşı dikkatli olmalarını öğütleyin.
  • Kişisel Verileri Açık Paylaşmayın: Çocuğunuza ait okul bilgileri, adres gibi kişisel verileri herkesle paylaşmaktan kaçının.
  • Yaş Grubuna Uygun İçerikler Seçin: Çocuğunuzun uygun olmayan içerikler ve zararlı oyunlardan uzak durması için gerekli tedbirleri alın.
  • Oyun Sürelerini Sınırlandırın: Oyun bağımlılığına karşı tedbir olarak, oyun oynama sürelerini kısıtlayın.
  • Siber Zorbalıkla İlgili Destek Alın: Siber zorbalık ve diğer dijital tehditler hakkında gerekirse kurumlardan yardım alın.

KVKK'nın bu önerileriyle birlikte, ebeveynler çocuklarının güvenli bir dijital deneyim yaşamasını sağlayabilir. Unutmayın, dijital dünyada da çocuklarınızı yalnız bırakmamalı ve onların yanında olmalısınız.

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