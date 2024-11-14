KVKK, Sosyal Medya Platformu X'e 1 Milyon 470 Bin Lira Ceza Kest

KVKK'dan X'e Cezalar Hız Kesmeden Devam Ediyor

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), sosyal medya platformu X'e (Twitter) verilerin güvenliğini ihlal ettiği gerekçesiyle 1 milyon 470 bin lira idari para cezası uyguladı.

İnceleme Başlatıldı

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, KVKK, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde X'in sunduğu "güvenlik ve emniyet amacıyla kullanıcılarından temin edilen e-posta adresleri veya telefon numaralarının reklam amaçlı kullanıldığını" duyurmasının ardından bir inceleme başlattı.

Veri Güvenliğine Dair Tespitler

İnceleme sonucunda, işlenen kişisel verilerin üçüncü kişilerce erişim sağlanabileceği ve Türkiye'deki X kullanıcı sayısının fazla olması dikkate alınarak, KVKK güvenlik amacıyla temin edilen kişisel verilerin reklam faaliyetleri için kullanılmasının, kanundaki "hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma" ile "işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma" ilkelerine aykırı olduğunu belirledi.

Cezanın Gerekçesi

KVKK, kişisel verileri hukuka aykırı bir şekilde işleyen ve gerekli güvenlik önlemlerini almayan X için 1 milyon 470 bin lira idari para cezası kesilmesine karar verdi. Bu karar, veri güvenliğine yönelik önlemleri almakta yetersiz kalan sosyal medya platformuna, kullanıcı güvenliğini sağlamak adına bir uyarı niteliği taşıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.