DOLAR
34,36 -0,06%
EURO
36,32 0%
ALTIN
2.823,01 0,71%
BITCOIN
3.113.456,7 -0,6%

KVKK, Sosyal Medya Platformu X'e 1 Milyon 470 Bin Lira Ceza Kest

KVKK, veri güvenliği ihlali nedeniyle sosyal medya platformu X'e 1 milyon 470 bin lira idari para cezası verdi.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 11:13
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 11:13
KVKK, Sosyal Medya Platformu X'e 1 Milyon 470 Bin Lira Ceza Kest

KVKK'dan X'e Cezalar Hız Kesmeden Devam Ediyor

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), sosyal medya platformu X'e (Twitter) verilerin güvenliğini ihlal ettiği gerekçesiyle 1 milyon 470 bin lira idari para cezası uyguladı.

İnceleme Başlatıldı

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, KVKK, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde X'in sunduğu "güvenlik ve emniyet amacıyla kullanıcılarından temin edilen e-posta adresleri veya telefon numaralarının reklam amaçlı kullanıldığını" duyurmasının ardından bir inceleme başlattı.

Veri Güvenliğine Dair Tespitler

İnceleme sonucunda, işlenen kişisel verilerin üçüncü kişilerce erişim sağlanabileceği ve Türkiye'deki X kullanıcı sayısının fazla olması dikkate alınarak, KVKK güvenlik amacıyla temin edilen kişisel verilerin reklam faaliyetleri için kullanılmasının, kanundaki "hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma" ile "işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma" ilkelerine aykırı olduğunu belirledi.

Cezanın Gerekçesi

KVKK, kişisel verileri hukuka aykırı bir şekilde işleyen ve gerekli güvenlik önlemlerini almayan X için 1 milyon 470 bin lira idari para cezası kesilmesine karar verdi. Bu karar, veri güvenliğine yönelik önlemleri almakta yetersiz kalan sosyal medya platformuna, kullanıcı güvenliğini sağlamak adına bir uyarı niteliği taşıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MİA'dan Her Ay Yeni Yayın Önerisi: İlk Kitap Nizamülmülk'ün Siyasetname'si
2
Bakan Ersoy, Öğrencilerin Kültürel Miras Bilincine Dikkat Çekti
3
Bakü'de Türk Devletleri Teşkilatı Çevre ve Ekoloji Bakanları Toplantısı
4
Türkiye ve Azerbaycan'dan Tarımda Güçlü İşbirliği Mesajı
5
İnsan Hakları Avukatı Zaha Hassan: "Trump Nobeli İstiyor!"
6
KVKK, Sosyal Medya Platformu X'e 1 Milyon 470 Bin Lira Ceza Kest
7
Denk Partisi, İsrailli Taraftarların Yargılanmasını Talep Ediyor

Kasım bitmeden ballı kaymaklı ödeme! 15.000 TL- 50.000 TL ödenecek

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!

Gıda güvenliğine bir darbe daha! Bu sefer zebra eti vakası duyuluyor

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak