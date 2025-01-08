KVKK ve TİHEK Arasında Güçlü İşbirliği Protokolü İmzalandı

KVKK ve TİHEK Arasında Protokol İmzalandı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) ile Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) arasında insan hak ve özgürlüklerinin korunması, ayrımcılıkla mücadele ve toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla bir işbirliği protokolü imzalandı.

Protokolün Amaçları

KVKK'den yapılan açıklamaya göre, KVKK Başkanı Faruk Bilir ile TİHEK Başkanı Muharrem Kılıç, kurumları adına işbirliği yapılmasını içeren protokole imza attılar.

Bu protokol, insan hakları ve kişisel verilerin korunmasının önemini vurgulamak amacıyla kamuoyunda bilincin artırılması için ortak çalışmalar yürütülmesini kapsamaktadır.

Ortak Programlar ve Farkındalık Projeleri

Protokolle birlikte; çalıştay, panel, sempozyum gibi etkinliklerin düzenlenmesi, kişisel verilerin korunması, ayrımcılığın önlenmesi ve insan hakları konularında farkındalığı artırıcı tematik projelerin hayata geçirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca, ortak yayınlar çıkarılması da planlanmaktadır.