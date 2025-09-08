KwaZulu-Natal'de Polisle Çatışma: Cinayet ve Soygundan Aranan 5 Şüpheli Öldü

KwaZulu-Natal'in Chatsworth bölgesinde cinayet ve soygun suçlarından aranan 5 şüpheli, polisle çatışmada vurularak yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 17:38
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 17:38
Operasyon ve gelişmeler

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin KwaZulu-Natal eyaletinde, cinayet ve soygun gibi suçlardan aranan 5 şüpheli, polisle girdikleri çatışmada hayatını kaybetti.

Polis teşkilatından (SAPS) yapılan yazılı açıklamada, bu sabah Chatsworth bölgesindeki gecekondu mahallesinde düzenlenen operasyonda, cinayet, soygun, gasp ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından aranan şüphelilerin polisle çatışmaya girdiği belirtildi.

Açıklamada, çatışmada, yaşları 17 ile 25 arasında olan 5 şüphelinin vurularak öldüğü kaydedildi.

Güney Afrika, dünyada suç olaylarının en yaygın görüldüğü ülkeler arasında üst sıralarda yer alıyor; resmi verilere göre geçen yıl 27 bin kişi cinayete kurban gitmişti.

