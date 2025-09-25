KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, belirli şartları taşıyan öğrencilere komisyonsuz olarak aylık 3.000 TL burs verileceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 09:58
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 09:58
KYK'dan şartsız burs müjdesi: 3.000 TL doğrudan verilecek gruplar

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2025-2026 eğitim yılı öncesinde, belirlenen özel şartları taşıyan öğrencilere herhangi bir ek değerlendirmeye tabi tutulmadan doğrudan burs bağlanacağını açıkladı. Yüz binlerce adayı ilgilendiren karar, başvuru sürecine girmeleri halinde bazı öncelikli grupları kapsıyor.

Başvuru takvimi

KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularının kesin takvimi henüz resmi olarak ilan edilmedi. Ancak kulis bilgileri ve geçmiş yıllardaki uygulamalara göre Ekim ayının ikinci haftası içinde E-Devlet üzerinden başvuruların başlaması bekleniyor. Başvuru sürecinin açılmasıyla öğrencilere genellikle yaklaşık bir haftalık süre tanınıyor.

Komisyona girmeden doğrudan burs alacak gruplar

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, başvuru yapmaları halinde aşağıdaki öğrenciler, durumları komisyon tarafından incelenmeden aylık 3.000 TL'lik karşılıksız bursu doğrudan almaya hak kazanacak:

Şehit Çocukları ve Kardeşleri: Vatan uğruna canını feda eden şehitlerimizin bekar olan çocukları veya çocuğu bulunmuyorsa bekar kardeşleri.

Gaziler ve Çocukları: Muharip gazilerin kendileri ile bekar olan çocukları.

%40 ve Üzeri Engelli Öğrenciler: Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engeli olduğu belgelenen öğrenciler.

Anne ve Babası Vefat Etmiş Olanlar: Hem annesi hem de babası hayatta olmayan bekar öğrenciler.

Devlet Korumasında Yetişenler: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı yetiştirme yurtlarında barınarak lise ve dengi öğrenimlerini tamamlayanlar ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında koruma altına alınanlar.

Darüşşafaka Mezunları: Lise eğitimlerini Darüşşafaka Lisesi'nde tamamlayarak üniversiteye başlayan öğrenciler.

Milli Sporcular: Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belirlenen kriterlere uygun olarak "Milli Sporcu Belgesi" almış, uluslararası müsabakalarda ülkeyi temsil eden başarılı sporcular.

ÖSYM'de Derece Yapanlar: Üniversiteye giriş sınavı olan YKS'de, kendi puan türünde ham puan bazında Türkiye genelinde ilk 100'e giren öğrenciler.

Öğrencilerin ve ailelerin başvuru takvimini ilgiyle takip etmeleri, gereken belgeleri hazırlamaları ve sürecin resmi açıklamaları için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile E-Devlet duyurularını takip etmeleri önem taşıyor.

